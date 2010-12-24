-''CENTİLMEN'' SERVET İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Galatasaray'ın milli futbolcusu Servet Çetin, ligde oynadığı son 47 maçta hiç kart görmeyerek ilginç bir istatistiğe imza attı. Futbolda kart görme açısından büyük bir risk taşıyan savunmanın ortasında oynayan Servet, son olarak ligde 2008-09 sezonununda 11 Kasım 2008 tarihinde Fenerbahçe ile oynanan derbi maçın 38. dakikasında sarı kart görmüştü. Servet, bu maçın ardından aynı sezonda oynadığı 9 maçta 90 dakika sahada kalmasına rağmen kart görmedi. -2009-10 SEZONUNDA KARTI YOK- Servet, 2009-2010 sezonunda ligde oynadığı 24 maçta hiç kart görmeyerek en centilmen futbolcular arasında yer aldı. Geçtiğimiz sezon teknik direktör Frank Rijkaard tarafından son maçlarda yer verilmeyen Servet, toplam 24 maç oynamasına rağmen hakemler tarafından hiç kartla cezalandırmadı. -BU SEZON DA KART GÖRMEDİ- Milli futbolcu, bu sezon oynadığı 14 karşılaşmada da sarı veya kırmızı kart görmedi. Servet böylece, son oynadığı 47 maçta oynadığı 4204 dakikalık bölümde hakemler tarafından hiç kartla cezalandırılmamış oldu.