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Dünya

Cenova yine sular altında kaldı

İtalya'nın Cenova kenti geçen hafta 10 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin yaralarını sarmadan yeni bir felaketle karşı karşıya kaldı.

05 Kasım 2011 02:00

T24 - İtalya'nın Cenova kenti geçen hafta 10 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinin yaralarını sarmadan yeni bir felaketle karşı karşıya kaldı. Sağanak yağış nedeniyle taşan nehirler sel baskınına neden oldu, 2'si çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.


Cenova'nın merkezinden geçen Bisagno, Fereggiano ve Sturla nehirleri yoğun yağışın etkisiyle taştı.


Kent merkezindeki bir apartmanın giriş katını su altında bırakan sel suları, üç kadın ve iki kız çocuğunun ölümüne neden oldu.


Aynı caddede sel sularında sürüklenip çarpışan iki aracın arasında kalan bir kadın ve sel sularına kapılan bir kişi yaşamını yitirdi.


Meteoroloji yetkililerinin yoğun uyarısı ve kentte birinci derece alarm ilan edilmesine karşın okulların tatil edilmemiş olması kentte tam anlamıyla bir panik havası yarattı.


Okullara koşup çocuklarını almak isteyenlerin araçları yolda kaldı. Acil yardım ekiplerinin de müdahalede yetersiz kalması ve can kayıpları yerel yönetimi eleştiri oklarının hedefi yaptı.


Cenova Belediye Başkanı Marta Vincenzi ise, "Cenova'da şimdiye kadar hiç böyle bir şey görülmedi. Bir tsunamiydi" sözleriyle kendini savunmaya çalıştı.


Aynı bölgede geçen  hafta meydana gelen erozyon ve sel baskınlarında da 10 kişi hayatını kaybetmişti. Bölge için olağanüstü hal ilan edilmesi bekleniyor.

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