Göcek koylarını betona teslim edecek ihale bugün yapılıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın kiralığa çıkardığı Muğla'da Göcek'teki dört koydan Bedri Rahmi (Taşyaka) ve Akbük'ün ihalesi Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde başladı. İhalenin yapılacağı binanın önündeki yolu trafiğe kapatan yaklaşık 200 kişilik grup, koyların ihaleye çıkartılmasını protesto ederken, polis geniş güvenlik önlemi aldı. İhale ise devam ediyor.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, Göcek’te 29 yıllığına işletmeye çıkarılan Akbük ve Taşyaka (Bedri Rahmi Koyu) koylarının bugün ihalesi yapılıyor. Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü’ndeki ihale kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilirken 30 kadar katılımcı olduğu öğrenildi. Çevrecilerin avukatları Avukatlar Burak Erbay ve Berna Ulutaş, “300 kadar kişi burada koyların ihale yapılmasıyla ilgili tepki için bulunuyor. Kapalı zarf usulü ile gerçekleştirilen ihaleye 30 kadar katılım var. Ancak mevcut işletmecilerden biri elendi. Diğerleri de elenecek gibi görünüyor” dedi.

Mevcut işletmeler yok

Avukat Berna Ulutaş Akbük, koyunun ihalesinin tamamlandığını söyleyerek, “Kapalı zarf usulü ile en yüksek rakamı veren son üçe kaldı. Bunların arasında mevcut işletmeler yok. Şimdi bu en yükseği veren üç işletme arttırmalı ihaleye katılacak” dedi.

Ulutaş ayrıca işletmecilerin 30 yıllık hikayesini ise şöyle anlattı: “32 yıl önce bu aileler küçük gözlemeci gibi ufak tefek yerler açmış buraya. 30 yıl önce Valilik, ‘Sizi ortaklaştırıyoruz’ demiş ve 4 koyu 4’er aileye vermiş. Toplam 16 aileyi bir işletmede birleştirmiş bir anlamda kooperatif gibi olmuşlar. Her koyda 4 aile işletmelerini çalıştırmış ama sonuçta 16’sı bir çatı altında toplanmış. Dalamanlı aileler ve Yörükler… Yıllardır ortaklar, bir işletme olarak devam ediyorlar. İl Özel İdare’ler varken sorunsuz 30 yıldır buraları işletmekteler. Ancak Özel İdare’ler kapanınca bu sorun da diğer yerlerdeki gibi ortaya çıktı. Çok fazla aileyi ilgilendiriyor çünkü bu bölgede çok fazla benzer koy var ve onlar da bu şekilde ihaleyle işletmeye verilecek.”

İçerde ihale devam ederken, polisin uyarısıyla yolun tek şeridini tekrar trafiğe açan çevreci ve köylülerin bekleyişi sürüyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Muğla'da "Göcek Koyları" olarak bilinen 1.93 hektar ormanlık alana sahip Bedri Rahmi (Taşyaka), 1.04 hektar ormanlık alanda yer alan Akbük, 1.14 hektar ormanlık alanı olan Göbün ve 1.18 hektar ormana sahip Küçük Sarsala koylarını kiralamak için ihale açtı.

İnternetten yapılan duyuruda, ihalede 29 yıllığına kiralacak koylardan Akbük için 110 bin, Bedri Rahmi için 90 bin, Göbün için 120 bin ve küçük Sarsala izin 80 bin liradan kapı açılacağı bildirildi. Söz konusu koylardan Bedri Rahmi ve Akbük'ün ihalesi, Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü'nde bugün saat 10.00'da başladı. Kapalı zarf ve açık arttırma yöntemiyle yapılan ihaleye toplam 10 kişi ve firma teklif verdi. Teklif zarfının ağzı açık olduğu belirtilen bir firma ihaleye alınmadı.

Yolu trafiğe kapattılar

Daha önceden 2-3 yıllığına işletmeye verilen koyların şimdi 29 yıllığına kiralanmak istenmesi ve iskele yapılma imkanı olmasına 200 kadar köylü, ve çevreci ihalenin yapılacağı Dalaman Orman İşletme Şefliği önünde toplanıp, tepki gösterdi. Gruba, bazı sivil toplum kuruluşları ile CHP ve MHP'nin Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz ilçe başkanları ile milletvekili aday ve adayları destek verdi. Muğla'dan 100 kadar Çevikkuvvet ekibinin de katılımıyla geniş güvenlik önlemi alınırken, "Koylar halkındır", "Uyuma Dalaman, bu son talan", "Biz koruduk, biz koruyacağız", "İhale değil, hile", "Yeter artık beyler", "Ekmeğimizle oynama" yazılı dövizler taşıyan grup, ihalenin yapıldığı binanın önünden geçip, Dalaman Havalimanı'na giden Gazi Bulvarı'ını trafiğe kapattı. 10 dakika kadar trafiğe kapalı kalan yolun tek şeridi, polisin uyarısı üzerine grup tarafından tekrar açıldı. Islıklı protestoda bulunup, "Susma sustukça sıra sana gelecek", "Orman müdürü dışarı çık", "Koyları vermeyeceğiz" sloganları da atan büyük bölümünü kadınların oluşturduğu grup, hepbir ağızdan "Ormancı" türküsünü söyledi. İçerde ihale, dışarda eylem devam ederken, çevre esnafı da ihaleyi protesto eden gruba, su dağıtarak destek verdi.

‘Sonuna kadar mücadele edeceğiz’

Eylem katılan Küçük Sarsala Koyu'nda restoran işletmeciliği yapan 37 yaşındaki Hasan Kaba, "13 yaşından bu yana işletmeciliğe başladık. İlkel koşullar altında, güçlükle turistlere hizmet verdik. Yıllardır, buraya pek çok turist çektik. Zamanla işletmelerimizi daha modern hale getirdik. Ancak, şimdi elimizden almak istiyorlar. Bunun mücadelesini sonuna kadar verceğiz" dedi.

Köylülerden 78 yaşındaki Zeliha Yorulmaz da, çocuklarının koylarda işletmecilik yaptığını belirtip, "Evde hamur yoğurdum. Çocuklarım bunlardan yaptığım börek ve gözlemeleri turistlere sattı. O zaman bu zenginler neredeydi? Şimdi bu zenginler çocuklarımızın elinden işletmeleri, ekmek paralarını alacak. çocuklarımla beraber mücadeleye devam edeceğim. Cesedim çıkmadan kimse de işletmemizi elimizden alamaz" diye konuştu.

Göbün ve Küçük Sarsala Koyları'nın ihalesi ise yarın (Cuma) saat 16.00'da yapılacak.

'Yeni tesislerin yapılması söz konusu değil'

Orman Genel Müdürlüğü, Muğla'nın büyükşehir olması, İl Özel İdaresinin kapanması ve tüzel kişiliğinin bitmesi dolayısıyla ilgili tesislerin Özel İdare tarafından Dalaman Orman İşletme Müdürlüğüne mayıs ayında devredildiği bildirdi.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Dalaman ilçesindeki Göbün, Akbük, Taşkaya (Bedri Rahmi) ve Küçük Sarsala koylarında bazı gazetelerde yer aldığı gibi imara açılması, doğal ve tarihi yapıya zarar verebilecek tesislerin yapılmasının kesinlikle söz konusu olmadığı vurgulandı.

Bu alanlarda mevcut bulunan ve mevzuata uygun durumdaki kır gazinosu, tuvalet gibi tesislerin kullanılacağı, tamire ihtiyacı olanların onarılacağına dikkati çekilen açıklamada, ihtiyaç duyulması halinde Kıyı Kanunu ÖÇK, sit gibi mevzuat kapsamında uygun görüşler alınarak Mesire Yerleri Tebliğinde belirtilen kır gazinosu, büfe gibi vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayacak geçici ve günübirlik kullanıma yönelik tesislerin yapımına izin verileceği kaydedildi.

Dalaman Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Göcek'teki Taşyaka, Küçük Sarsala, Akbük ve Göbün koylarında kaçak faaliyetlerin ve yapılanmanın önüne geçmek amacıyla 1995 yılında ilgili bakanlıklar arasında yapılan protokolle ve ilgili yerlerden alınan olurla yat mola noktası tesis edildiği anlatılan açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"Muğla'nın büyükşehir olması, İl Özel İdaresinin kapanması ve tüzel kişiliğinin bitmesi dolayısıyla ilgili tesisler Özel İdare tarafından Dalaman Orman İşletme Müdürlüğüne mayıs ayında devredilmiştir. Söz konusu yerler devlet ormanı olup, ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce günübirlik mesire yeri olarak tescil edilmiştir. Söz konusu alanların mesire yeri olarak üçüncü şahıslara kiralanması, Mesire Yerleri Yönetmeliği uyarınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale yoluyla yapılabildiğinden ihale hazırlığı gayet şeffaf şekilde bu kapsamda yapılmıştır."