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Dünya

Cennet adasında tesisat cehennemi!

Palm Jumeirah’ın lüks sitelerinden biri olan Oceana’da su ve tuvelet tesisatları bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

15 Ağustos 2011 03:00

T24 - Dubai’nin dünyanın en zenginlerinin uğrak yeri olan palmiye şeklindeki insan yapımı adası Palm Jumeirah’ın lüks sitelerinden biri olan Oceana’da su ve tuvelet tesisatları bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

Cennet adasında tesisat cehennemi!

Yöneticiler sorunun ne zaman giderilebileceğini bilmediklerini ve bir tarih belirtemeyecekle-rini söylerken, sitenin zengin sakinleri 42 derece havada denizde ya da havuzlarda yıkanmak zorunda kalıyor. Tuvalet ihtiyacı için de sitenin hemen yakınındaki Village Center Alışveriş Merkezi’nin yolunu tutuyorlar. Palmiyenin ‘Altın Mil’ olarak anılan gövdesinde yer alan Oceana’da evler 500 bin sterlin (1.4 milyon TL) ile 1.2 milyon sterlin (3.4 milyon TL) arasında değişiyor.



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