Cennet Adası'na kaçak otel iddiası

Antalyaspor Kulübü Başkanı Hasan Yıldırım Akıncıoğlu’nun sahibi olduğu Ant- Marin şirketi tarafından, Muğla’nın Marmaris İlçesi Adaağzı Yalancı Boğaz Mevkii’ndeki Cennet Adası’na yapılan otel ve marinanın kaçak olduğu, denizin izinsiz doldurulduğu ileri sürüldü. Bölgenin birinci derecede SİT ve arkeoloji alanı olduğu iddia edildi. Akıncıoğlu, “Yaptığımız her şey yasal. Bu tür iddiaları ortaya atanlar özür dileyecek” dedi.



Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, 9 yıl önce Cennet Adası olarak da bilinen Adaağzı Yalancı Boğaz Mevkii’nde Hasan Hüseyin Yeşil'e ait üzerinde restoran ve çift katlı 15 bina bulunan 5 bin 673 metrekarelik araziyi satın aldı. 2006 yılında da yan koyda 70 teknenin çekek yeri olarak kullandığı bölgeyi de satın alıp arazisine kattı. Arazideki binaların deniz kumuyla yapıldığı için depreme dayanıklı olmadığı tespit edildi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından güçlendirilmesine ve cephelerinin yeniden düzenlenmesine karar verildi. 2006 yılı ekim ayında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu, güçlendirmenin belediye kontrolünde yapılmasına hükmetti. Marmaris Belediyesi de 2007 Nisan ayında, ‘15 iki katlı ve 1 de tek katlı binada 6.50 metre yüksekliğinde binalarda cephe düzenleme ve güçlendirme yapılabileceği’ne ilişkin inşaat ruhsatı verdi. Ardından, üç binanın zemin katına 1.50- 1.55 metre ebatlarında odunluk adı altında zemin katın projeye aykırı olarak yapıldığı gerekçesiyle Bayındırlık İl Müdürlüğü’nce tespit edilerek inşaat mühürlendi.





Marmaris Belediyesi Encümeni 8 Kasım 2006 tarihinde arazideki iskelelere kaçak zaptı tutarak yıkım kararı ile 1570 YTL de cezası verdi. Hasan Yıldırım Akıncı’nın avukatı Caner Sayar Muğla 1'inci İdare Mahkemesi’ne başvurarak, ‘İskelelerin 1980 yılında yapılmış olması nedeniyle imar affına uğrayıp yasallık kazandığı’ gerekçesiyle yıkım kararının ve cezanın kaldırılması istemiyle yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı, kazandı.





Akıncıoğlu hakkında, kaçak bina yaptığı, mühürlenen alanlarda mühürler sökülerek inşaata devam edildiği, ruhsatsız iskele yapıldığı, denizin doldurulduğu ve Milli Parklara ait alandaki yolun genişletilerek istinat duvarı yapıldığı gerekçesiyle çevreciler tarafından suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.





İddiaları yanıtlayan Antalyaspor Kulübü Başkanı ve Ant- Marin Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Yıldırım Akıncıoğlu, “Yaptığımız her şey yasal. Bu tür iddiaları ortaya atanlar özür dileyecek. 16 bina için gerekli tüm izinler var. Ortada denildiği gibi 32 bina yok. Sadece üç bina altında odunluk türünden ıvır zıvır malzemenin konulacağı 1.50- 1.55 boyunda yaptığımız yerler Bayındırlık tarafından yasal bulunmayıp mühürlendi. Biz de buraları doldurup kapılarını da betonla kapattık. Mühür fekki yapılmadı, bir kişi yağmurdan binaları korumak için iki deliği kapatırken, çalışıyor gibi gösterilip zabıt tutuldu. İskeleler için tek söz söylemeye gerek yok çünkü yasallığını mahkeme kararıyla ispatladık. Denizi doldurmadık. Yasal izni olan 70 teknenin çekek yerini iki sene önce satın aldık ve üzerinde kiracı olduğu için burada tek çivi bile çakmadık. Burayla ilgili olarak 11 bakanlıktan gerekli izinleri aldık. Maliye Bakanlığı’nın ön iznini bekliyoruz. Buraya gemi mola noktası ve çekek yeri yapacağız. Yağmurların binaları basmasını engellemek için yaptığımız istinat duvarı ormanı da koruyor. 2.5 metrelik yolu 15 metre yapmışız suçlamasına kahkahalarla gülmek gerekir. Bunlar ölçü bilmiyorlar o rakam otobana denk geliyor” diye konuştu.





Marmaris Milli Parklar Müdürü Fikret Çatalkaya ise, “Ormandan marina alanına inen 480 metre uzunluğunda müdürlüğümüzden tahsisli yolun genişliği 2 ile 2.5 metre arasında değişiyor. Bu yol 1 metre genişletilmiş. Yolun orman tarafına da 260 metre uzunluğunda duvar yapılmış. Aslında bu duvarın yolu yağmur sularından korumak amaçlı olduğu açıkça belli. Ama bizim mevzuatımıza aykırı olduğu için ister istemez tutanak tutmak zorunda kaldık. Konuyu nisan ayında adli mercilere ilettik” dedi.



