Cenk Tosun'un performansı İngiltere'de manşetlerde

Devre arası transfer döneminde Premier Lig ekiplerinden Everton'a 27 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, gollerine devam ediyor. Yıldız golcü, ilk golünü attığı Burnley'den sonra Brighton Hove&Albion ağlarını da mükemmel bir golle sarsarak gündeme oturdu.

Milli futbolcu Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, sahasında Brighton&Hove Albion'ı ağırladı. Maça 11'de başlayan Cenk, dakikalar 76'yı gösterdiğinde takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

Leighton Baines'in sol kanattan verdiği pasında ceza sahasında topla buluşan Cenk'in harika vuruşu, önce üst direğe çarptı ardından ağlarla buluştu ve skor 2-0'a geldi.

Milli futbolcu bu golle Premier Lig'deki son 2 maçta 2. golünü atmış oldu. Cenk Everton formasıyla oynadığı ilk 4 maçta golle buluşamamıştı. Milli golcü ayrıca Everton formasıyla ilk kez bir mücadelede 90 dakika boyunca sahada kaldı.

İngiltere basınından tam not

Cenk'in bu performansı İngiltere basınında da yankı buldu ve milli futbolcumuz tam not aldı! Daily Mirorr, maç sayfasında "Cenk, Seagulls'ı (Brighton Hove&Albion) batırdı" başlığını atarken "Arkadaşlar, işte Türk" ifadelerini de kullandı.

Daily Mail gazetesi ise maç sayfasının başlığında Cenk'i manşete çekti ve "Cenk Tosun, Big Sam'in gününü kurtardı" ifadelerini kullandı.

Daily Mail, ayrıca maçın anı olarak Cenk'in golünü seçerken Sam Allardyce'ın golden sonraki sevincine de vurgu yaptı.

The Sun, Cenk Tosun'un Goodison Park'taki ilk golünü attığını belirtirken 'Sam Allardyce üzerindeki baskıyı hafifletti" ifadelerini kullandı.

The Guardian, haberi "Cenk Tosun, Brighton'ın ümitlerini sonlandıran golü attı" ifadeleriyle verdi.

The Independent, milli yıldızımız için "Cenk gollerine devam ediyor" başlığı atarken üst üste ikinci maçında da gol atmasına vurgu yaptı. Haberde ayrıca Cenk'in tribünleri ateşlediği de kaydedildi.

BBC, maç haberinde Cenk Tosun'a ayrı bir parantez açtı. Allardyce ve takımın bu galibiyete çok ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı. Cenk Tosun'un Everton hayatına ısındığını kaydeden BBC, Baines'in pasına kaliteli bir vuruş yaptığını ve galibiyeti söktüğünü vurguladı.