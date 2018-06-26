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Spor

Cenk Tosun'dan Aboubakar paylaşımı

"Hayırlı olsun" İSTANBUL,(DHA) Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden Vincent Aboubakar ile fotoğrafını paylaşarak, "Hayırlı olsun, şampiyon Beşiktaş" notunu düştü

26 Haziran 2018 01:01

\"Hayırlı olsun\"

İSTANBUL,(DHA)

Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden Vincent Aboubakar ile fotoğrafını paylaşarak, \"Hayırlı olsun, şampiyon Beşiktaş\" notunu düştü.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton\'da forma giyen milli golcü Cenk Tosun, eski takımı Beşiktaş\'ın taraftarlarına müjde verdi. Cenk Tosun, sosyal medya hesabı üzerinden Porto\'da forma giyen yıldız oyuncu Vincent Aboubakar ile birlikte Beşiktaş günlerinden bir fotoğrafını paylaşarak, \"Hayırlı olsun. Şampiyon Beşiktaş\" notunu düştü.
Cenk\'in bu paylaşımı, Aboubakar\'ın Beşiktaş ile anlaştığı iddialarını güçlendirdi.

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