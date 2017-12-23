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Spor

Cenk Tosun'da son iddia

"Transfer için mi riske edilmiyor" İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Cenk Tosun'u Sivasspor maçında da ilk onbire almaması transfer iddialarını yeniden gündeme getirdi

23 Aralık 2017 19:56

\"Transfer için mi riske edilmiyor\"

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş\'in Cenk Tosun\'u Sivasspor maçında da ilk onbire almaması transfer iddialarını yeniden gündeme getirdi.
Güneş, golcü oyuncuyu geçen hafta da yedek soyundurmuştu.
İddialara göre Cenk Tosun için bir İngiliz kulübüyle 20 milyon euroya anlaşma sağlandı. Ancak İngiliz kulüplerinin sözleşme imzalamadan önce futbolcuları sıkı bir sağlık kontrollerinden geçirdiği ve en küçük bir sakatlıkta bile transferden vazgeçmeleri üzerine Beşiktaş, bu futbolcuyu oynatmama kararı aldı.
Teknik direktör Şenol Güneş, daha önce Cenk Tosun\'un transferine ancak kulübün menfaatleri gereği ve yerine iyi bir golcü alınması halinde onay verebileceğini bildirmişti. Yönetimin Güneş\'e bu garantiyi verdiği de ileri sürüldü.

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