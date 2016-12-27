Cenk Tosun ve Sneijder ilk yarının kralları!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının en golcü ismi Beşiktaşlı Cenk Tosun olurken, Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder ise asist liderliğini kimseye bırakmadı.

Spor Toto Süper Lig’de Cenk Tosun 16 maçta attığı 10 golle, gol krallığı listesinin zirvesinde yer alıyor. Cenk Tosun bu gollerin 5 tanesini penaltıdan ağlara yollarken bir golü de kafayla kaydetti.

Cenk’in ardından ikinci sırayı Atiker Konyaspor’un Bosna Hersekli golcüsü Riad Bajic aldı. Bajic ilk yarıda 8 kez fileleri havalandırdı.

Bajic’i 5 futbolcu takip etti. Galatasaray’ın bu sezon başında kadrosuna kattığı Eren Derdiyok ve Yasin Öztekin, yedişer gol kaydetti ve sarı-kırmızılı ekibin en golcü isimleri oldular.

Fenerbahçeli Moussa Sow ise oynadığı son 5 maçta 6 gol atarak toplam 7 gole ulaştı.

Sneijder asist kralı

Asist krallığında ise Galatasaraylı Wesley Sneijder ilk sırada yer alıyor. İlk yarının son maçı olan Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 golün pasını veren Sneijder, oynadığı 14 maçta 8 asist yaptı.



Fenerbahçe’nin Hollandalı yıldızı Jeremain Lens ise 10 maçta 7 asist ile Sneijder’i takip ediyor. Bursaspor’lu Pablo Batalla ve Galatasaraylı Bruma'nın ise beşer asisti var.