Cenk Tosun rekorun eşiğinde!

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki milli golcüsü Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi'nde bir gol daha atması halinde Beşiktaş'ın bu kulvardaki en golcü futbolcusu unvanını alacak.

Siyah-beyazlı formayla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 2 sezonda 4 gole imza atan Cenk Tosun, yarın Monaco karşısında forma giyip gol atması halinde Beşiktaş'ın, Avrupa'nın en büyük organizasyonundaki en golcü futbolcusu olacak.

Oktay Derelioğlu'nu geçecek

Eski Beşiktaşlı futbolcu Oktay Derelioğlu ile bu unvanı paylaşan 26 yaşındaki golcü, rekorun tek sahibi olmanın bir gol uzağında bulunuyor.

En golcü oyunculardan biri

Beşiktaş formasıyla şu ana dek UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 gol bulan Cenk Tosun, takımın Avrupa'daki en golcü sıralamasında 4. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekibin Monaco ile deplasmanda yaptığı maçta 2 kez fileleri havalandıran Cenk, 11 gollü Ricardo Quaresma ile 12 defa gol sevinci yaşayan Bobo'ya bir adım daha yaklaştı. Cenk Tosun, Quaresma'nın son dönemlerdeki gibi sessiz kalması halinde atacağı 1 golle takım arkadaşını yakalayacak. Siyah-beyazlı oyuncu, 2 gol bulursa Bobo ile aynı sayıya ulaşacak.

En golcü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ın Avrupa'daki en golcü sıralamasında 14 golle Oktay Derelioğlu önde bulunuyor.

Bobo, Quaresma ve Cenk'in ardından Daniel Pancu 9 ve Demba Ba 8 gol kaydetti.

Kartal'ın şu anki kadrosunda yer alan Anderson Talisca ile Ryan Babel de Avrupa kupalarında beşer kez gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş'ta ayrıca Mustafa Pektemek ile Oğuzhan Özyakup, ikişer kez Avrupa'da gol atma sevinci yaşadı. Adriano, Atiba Hutchinson, Necip Uysal ve Tolgay Arslan da birer kez gol sevinci yaşadı.