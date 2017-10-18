Cenk Tosun performansının sırrını açıkladı: İdmanlardan sonra ekstra çalışıyorum

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Monaco'yu deplasmanda 2-1 yendiği maçta takımının gollerini atan ve UEFA tarafından maçın adamı seçilen Cenk Tosun, son dönemde yükselen performansını idmanlardan sonra ekstra çalışmalarına bağladı.

Sosyal medyada kendisiyle ilgili bonservis şakalarını okuduğunu ve güldüğünü söyleyen milli golcü, 3 puanı hak ettiklerine ve takımın performansının üst düzeyde olduğuna dikkati çekti.

2 gol atarak Fransa'da gecenin kahramanı olan Cenk Tosun'un maç sonu açıklamaları şöyle:

"Takım performansı üst düzeydi. Herkes yüzde 100 konsantre olmuştu maça. Bunu da maçın ilk dakikalarında belli ettik. İyi başladığımızı söyleyebilirim. Golü bulabilirdik ama ilk ataklarında golü yedik. Daha da asıldık maça.

Çok zaman geçmeden beraberliği bulduk. Devre arasında hocam gerekenleri söyledi. İkinci devreye de iyi başladık. Maçın hakimi bizdik. 2-1'i bulduktan sonra belki kontrataktan bir tane daha gol bulabilirdik. 90 dakikaya baktığımızda hak ettiğimizi söyleyebilirim."

"Takım arkadaşlarım beni iyi gösteriyor"

"Bireysel olarak da çok çalışıyorum takımla da çok çalışıyorum. İdmanlardan sonra ekstra çalışmaya özen gösteriyorum. Bir önceki röportajımda da söylemiştim, daha iyi olmadığım yönlerimi geliştirmeye çalışıyorum. Sadece bana bağlı değil, takım arkadaşlarım da beni pozisyona sokarak beni iyi gösteriyor.

İyi bir maç çıkardığımı düşünüyorum. Takımım için iyi çabaladığımı düşünüyorum. 3 puan da geldiği için çok sevinçliyim."

"Bonservisimle ilgili şakalar komik oluyor"

"Komik oluyor internette bonservisimle ilgili şakalar. Ben de bazen okuyorum ama ben kendi işime bakmaya çalışıyorum. Beşiktaş'ta mutluyum, spekülasyonları geri plana atmaya çalışıyorum.

3 maçta 9 puan almak inanılmaz, çok iyi. Gruptan lider çıkmak istiyoruz, en büyük hedefimiz bu. Ondan sonra da maç maç devam etmek istiyoruz. 1 puan yetecek gibi gözüküyor ama her maça 3 puan için çıkacağız."