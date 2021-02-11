Cenk Tosun Konyaspor maçında 11'de

Beşiktaş’taki ikinci serüvenine bu akşam başlayacak olan Cenk Tosun, tam 1141 gün sonra siyah-beyazlı formayı tekrar giyecek. Kartal’daki son macerasına kupada Aralık 2017’deki Osmanlıspor maçıyla çıkan yıldız golcü, bugün aynı turnuvadan devam edecek...

Beşiktaş'ta 2014-18 tarihleri arasında sergilediği başarılı performansın ardından 26 milyon euro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın yolunu tutan Cenk Tosun, 3 yıl sonra Beşiktaş’a geri dönmüştü. Ara transfer döneminde takıma kazandırılan 29 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

İngiltere’den geldiği için 1 haftalık bir karantina süreci geçiren tecrübeli oyuncu, bu zamanı tamamlamasının ardından takımla çalışmalarını yaptı. Yıldız isim, 3 idman sonrasında takımının Konyaspor kafilesinde yer aldı. Herhangi bir eksiği bulunmayan başarılı futbolcunun, bugünkü maça ilk 11’de başlama ihtimali bulunuyor. Konuyla ilgili olarak son kararı teknik direktör Sergen Yalçın, maç saatinde verecek.

Gençlerbirliği maçında da görev alacak

Siyah-beyazlılardaki son maçına 28 Aralık 2017 tarihinde Osmanlıspor’la oynanan kupa maçıyla çıkan Cenk Tosun, tam 1141 gün sonra Beşiktaş formasını ilk kez bu akşam giyecek. Başarılı futbolcu, bıraktığı yerden devam edip yine bir kupa mücadelesiyle macerasını sürdürecek. Sergen Yalçın’ın, ilk 11’de oynamak için istekli olan oyuncusunu, pazartesi günkü Gençlerbirliği mücadelesinde de görevlendirmeyi düşündüğü belirtildi.