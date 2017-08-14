Cenk Tosun: Dengem bozulduğu için penaltıydı

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında 2-0 kazandığı maçta penaltıyı kazanan ve aldırdığı penaltıyı gole çeviren Cenk Tosun, pozisyonun dengesinin bozulması nedeniyle penaltı olduğunu söyledi.

Ligin ilk maçında kazanmanın önemine vurgu yapan 26 yaşındaki golcü oyuncu, şöyle konuştu:

"Çok önemliydi. Başlangıçlar önemlidir. Hava çok sıcak ve nemliydi. Zemin de tam istediğimiz gibi değildi, sıcaktan zarar görmüş olabilir. 90 dakika maçın hakimiyeti bizim elimizdeydi. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Pepe'yi de tebrik ediyorum, ilk maçta gol attı.

"Tosun Paşa' müziğinin çalması güzel bir andı"

Golden sonra 'Tosun Paşa' müziğinin çalması hoşuma gitti. Taraftar beni Tosun Paşa diye çağırıyor. Ben de beklemiyordum, benim için güzel bir an oldu.

Penaltı pozisyonu için: ceza sahası içinde çok ufak dokunuşlar bile penaltıya yetiyor. Penaltı almak için yere atlamadım, kaval kemiği, kaval kemiğime çarptı. Bence penaltıydı. Dengem bozulduğu için penaltıydı.