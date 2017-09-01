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Spor

Cenk Tosun, Beşiktaş'ta kaldı

Beşiktaş, Crystal Palace ile anlaşamadı

01 Eylül 2017 13:37

Beşiktaş, Cenk Tosun'u kadrosuna katmak isteyen Crystal Palace ile anlaşamadı. İngiliz kulübü, teklifini 12.5 milyon Pound'a çıkarsa da, kulüpler ödeme planında anlaşma sağlayamadı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Ada'da transfer döneminin bitimine saatler kala Cenk için resmi teklif yaptı. 26 yaşındaki futbolcu için 12.5 milyon Pound'ı gözden çıkaran İngiliz ekibi, transferi gerçekleştiremedi.

Siyah beyazlı yönetim bu teklifi kabul etse de, kulüpler ödeme planında anlaşamadı ve görüşme sonlandırıldı.

 

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