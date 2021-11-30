Cenk Tosun, Beşiktaş'a geri dönüyor

Süper Lig'de zirvenin 16 puan gerisinde kalan Beşiktaş, ara transfer döneminde Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Giresunspor'a karşı alınan 4-0'lık mağlubiyet sonrasında Sergen Yalçın ile durumu görüşen yönetim, tecrübeli teknik adamla devam kararı aldı. Bu doğrultuda ara transfer dönemi için çalışmalara da başlayan siyah beyazlılar, gündemine eski golcüsü Cenk Tosun'u aldı.

Everton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cenk Tosun, mukavele uzatmak istemiyor. Sezon sonunda serbest kalacak Cenk için Beşiktaş devrede.

Beşiktaş, eski oyuncusunu geri istiyor. Ancak maaşının yalnızca 4'te birini ödeyebilirler. Tosun, Everton'dan 3.8 milyon Euro kazanıyor. Beşiktaş ödemelerine ve harcamalarına sınır koyduğu için bu parayı veremiyor.

30 yaşındaki golcü, indirimi kabul ederse ocakta Beşiktaş formasını giyebilir. Yaza kadar Everton'da kalması halinde ise zamanının çoğunu kulübede geçirecek. 30 yaşındaki forvet, Everton'da 58 maçta forma giydi ve 11 gol kaydetti.