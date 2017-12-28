Cenk Tosun adım adım Premier Lig'e

Everton, Cenk Tosun'un transferi için Beşiktaş'la 25 milyon pound karşılığında anlaştığı iddia edildi.



İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre transferin açıklanması için transfer döneminin resmi olarak başlayacağı 1 Ocak tarihi bekleniyor.

Cenk Tosun'un kariyeri

Almanya'nın Frankfurt takımında yetişen gurbetçi futbolcu, 2011 yılının ara transfer döneminde 550 bin euro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada 3 buçuk sene forma giydikten sonra sözleşmesi biten Tosun, Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Gaziantepspor'da 3 buçuk sezonda 32 gole imza attı. Beşiktaş'ta ise bu sezona dek daima yedek forvet olarak düşünülse de daima güven verdi. Bu sezon gösterdiği muhteşem yükselişle birlikte yeni transfer Alvaro Negredo'ya formasını kaptırmadı.

Sezonun yarısı geride kalırken Beşiktaş forması altında 23 maça çıkan Tosun, 13 gol atıp 3 de asist yaptı. İstatistiklerin yanı sıra ortaya koyduğu efor, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.