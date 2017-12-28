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Spor

Cenk Tosun adım adım Premier Lig'e

İngiliz temsilcisi Everton, 'Tosun Paşa' için kesenin ağzını açtı

28 Aralık 2017 12:37

Everton, Cenk Tosun'un transferi için Beşiktaş'la 25 milyon pound karşılığında anlaştığı iddia edildi.

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre transferin açıklanması için transfer döneminin resmi olarak başlayacağı 1 Ocak tarihi bekleniyor.

Cenk Tosun'un kariyeri

Almanya'nın Frankfurt takımında yetişen gurbetçi futbolcu, 2011 yılının ara transfer döneminde 550 bin euro karşılığında Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'a transfer oldu. Burada 3 buçuk sene forma giydikten sonra sözleşmesi biten Tosun, Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

Gaziantepspor'da 3 buçuk sezonda 32 gole imza attı. Beşiktaş'ta ise bu sezona dek daima yedek forvet olarak düşünülse de daima güven verdi. Bu sezon gösterdiği muhteşem yükselişle birlikte yeni transfer Alvaro Negredo'ya formasını kaptırmadı.

Sezonun yarısı geride kalırken Beşiktaş forması altında 23 maça çıkan Tosun, 13 gol atıp 3 de asist yaptı. İstatistiklerin yanı sıra ortaya koyduğu efor, taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

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