T24 LogoT24 Logo
Spor

Cenk Tosun: "Kim gelirse gelsin bizim için fark etmiyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 kaldığı ve grubu lider tamamlamayı garantilediği karşılaşmada Talisca'nın attığı golün asistini yapan Cenk Tosun, maç sonrası açıklamalarda bulundu

22 Kasım 2017 02:06

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Beşiktaş\'ın Porto ile 1-1 kaldığı ve grubu lider tamamlamayı garantilediği karşılaşmada Talisca\'nın attığı golün asistini yapan Cenk Tosun, maç sonrası açıklamalarda bulundu. 
Talisca\'ya yaptığı asist ile beraberlik golünün yaratıcısı olan Cenk Tosun, \"Ben de topu aldıktan sonra rakibimin üzerinden aşırtıp şık bir şekilde sıyrıldım. Ceza sahasına girdiğimde kaleye vuruş da yapabilirdim ama gol yüzdesi düşük olurdu. O nedenle Talisca\'ya pas vermeyi tercih etti. Kendim gol atmış kadar sevindim\" diye konuştu.
Hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında da konuşan Cenk Tosun, \"Yazılan takımlar beni gururlandırıyor. Ancak şu anda sadece Beşiktaş\'ın başarısı için mücadele ediyorum. Bunun için çok çalışıyorum\" şeklinde konuştu.
Son 16 Turu\'nda tüm takımların güçlü olduğunu belirten yıldız golcü, \"Bu sezon Avrupa\'da çok iyi gidiyoruz. Burası Avrupa\'nın en iyi takımlarının oynadığı yer. Son 16 takım arasındayız. Kim gelirse gelsin bizim için fark etmiyor. Maç maç bakıyoruz\" ifadelerini kullandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Cenk Tosun\'un açıklamaları

Haber: Sercan SAPANATAN - Kamera: Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

UEFALigi Beşiktaş PortoTaliscaCenk TosunCezaKendimHakkındaAncakBeşiktaşBununSonTuruAvrupaBurası AvrupaKimMaçDÖKÜMÜ Cenk TosunSercan SAPANATANKamera Olgucan KALKANDHA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24