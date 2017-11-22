Cenk Tosun: "Kim gelirse gelsin bizim için fark etmiyor"

UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Beşiktaş\'ın Porto ile 1-1 kaldığı ve grubu lider tamamlamayı garantilediği karşılaşmada Talisca\'nın attığı golün asistini yapan Cenk Tosun, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Talisca\'ya yaptığı asist ile beraberlik golünün yaratıcısı olan Cenk Tosun, \"Ben de topu aldıktan sonra rakibimin üzerinden aşırtıp şık bir şekilde sıyrıldım. Ceza sahasına girdiğimde kaleye vuruş da yapabilirdim ama gol yüzdesi düşük olurdu. O nedenle Talisca\'ya pas vermeyi tercih etti. Kendim gol atmış kadar sevindim\" diye konuştu.

Hakkında çıkan transfer söylentileri hakkında da konuşan Cenk Tosun, \"Yazılan takımlar beni gururlandırıyor. Ancak şu anda sadece Beşiktaş\'ın başarısı için mücadele ediyorum. Bunun için çok çalışıyorum\" şeklinde konuştu.

Son 16 Turu\'nda tüm takımların güçlü olduğunu belirten yıldız golcü, \"Bu sezon Avrupa\'da çok iyi gidiyoruz. Burası Avrupa\'nın en iyi takımlarının oynadığı yer. Son 16 takım arasındayız. Kim gelirse gelsin bizim için fark etmiyor. Maç maç bakıyoruz\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cenk Tosun\'un açıklamaları

Haber: Sercan SAPANATAN - Kamera: Olgucan KALKAN / İSTANBUL, (DHA)