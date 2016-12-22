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Spor

Cenk Gönen'in golsüz maçı yok!

9 kez Galatasaray forması giyen Galatasaray, oynadığı tüm karşılaşmalarda kalesinde gol gördü

22 Aralık 2016 16:20

Beşiktaş'la yollarını ayıran ve Galatasaray'a transfer olan kaleci Cenk Gönen, sarı-kırmızılı formayla beklentilerin altında kaldı.

Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında forma giymeye başlayan tecrübeli kaleci, iç sahada oynanan Akhisar Belediyespor mücadelesiyle Galatasaray formasını sırtına geçirdi.

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 2-1 kazanırken, Cenk Gönen ilk golünü LuaLua'dan yedi. Gönen, grupta oynanan diğer 5 maçın 4'ünde forma giyerken, bütün karşılaşmalarda kalesinde gol gördü.

Cenk Gönen, Spor Toto Süper Lig'de de geçen yıl yalnızca 1 maçta forma giyebildi. Fernando Muslera'nın sakatlık yaşaması nedeniyle, dönemin teknik sorumlusu Orhan Atik tarafından Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Cenk Gönen, kalesinde 3 gol gördü.

Cenk, bu mücadelenin ardından 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla bir daha sahaya çıkmayan Cenk Gönen, bu sezon da Türkiye Kupası maçlarında forma giymeye başladı.

 

Galatasaray formasıyla yenilgi görmedi

 

Cenk Gönen, geçtiğimiz sezon 5 Türkiye Kupası, 1 de lig maçında forma giyerken, Galatasaray bu karşılaşmalarda hiç yenilgi yüzü görmedi.

Bugüne kadar Galatasaray'da toplam 10 maça çıkan Cenk Gönen, kalesinde toplam 12 gol gördü.

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