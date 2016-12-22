Cenk Gönen'in golsüz maçı yok!

Beşiktaş'la yollarını ayıran ve Galatasaray'a transfer olan kaleci Cenk Gönen, sarı-kırmızılı formayla beklentilerin altında kaldı.



Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında forma giymeye başlayan tecrübeli kaleci, iç sahada oynanan Akhisar Belediyespor mücadelesiyle Galatasaray formasını sırtına geçirdi.



Sarı-kırmızılı ekip, sahasında 2-1 kazanırken, Cenk Gönen ilk golünü LuaLua'dan yedi. Gönen, grupta oynanan diğer 5 maçın 4'ünde forma giyerken, bütün karşılaşmalarda kalesinde gol gördü.



Cenk Gönen, Spor Toto Süper Lig'de de geçen yıl yalnızca 1 maçta forma giyebildi. Fernando Muslera'nın sakatlık yaşaması nedeniyle, dönemin teknik sorumlusu Orhan Atik tarafından Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Cenk Gönen, kalesinde 3 gol gördü.



Cenk, bu mücadelenin ardından 2015-2016 sezonunda Galatasaray formasıyla bir daha sahaya çıkmayan Cenk Gönen, bu sezon da Türkiye Kupası maçlarında forma giymeye başladı.

Galatasaray formasıyla yenilgi görmedi

Cenk Gönen, geçtiğimiz sezon 5 Türkiye Kupası, 1 de lig maçında forma giyerken, Galatasaray bu karşılaşmalarda hiç yenilgi yüzü görmedi.



Bugüne kadar Galatasaray'da toplam 10 maça çıkan Cenk Gönen, kalesinde toplam 12 gol gördü.