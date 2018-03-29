Cengiz Ünder'in takım arkadaşına 1 ay trafikten men cezası

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma’nın Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan bir kez daha skandalla gündemde. Roma forması giyen, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, alkollü araba kullanması nedeniyle 1 ay trafikten men ve 1.600 Euro para cezası aldı. Radja Nainggolan, geçen yıl 1-1 beraberlikle sonuçlanan Belçika-Yunanistan maçının ardından arabada alkollü bir şekilde yakalanmıştı.

Suçu kabul etmeyen ve “Arabayı ben sürmüyordum. Araba duruyordu ve ben de üstünde oturuyordum” diyen Nainggolan, 1 Ocak tarihinde alkollü videolarını Instagram’a koymuş ve tepki çekmişti. Hırçın futbolcu, geçen sezon da Belçika milli takım teknik direktörü Roberto Martinez tarafından sigara içmesi nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.