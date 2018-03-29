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Spor

Cengiz Ünder'in takım arkadaşına 1 ay trafikten men cezası

Romalı Nainggolan, tepki çeken davranışlarına devam ediyor

29 Mart 2018 14:16

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in de formasını giydiği Roma’nın Belçikalı yıldızı Radja Nainggolan bir kez daha skandalla gündemde. Roma forması giyen, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, alkollü araba kullanması nedeniyle 1 ay trafikten men ve 1.600 Euro para cezası aldı. Radja Nainggolan, geçen yıl 1-1 beraberlikle sonuçlanan Belçika-Yunanistan maçının ardından arabada alkollü bir şekilde yakalanmıştı.

Suçu kabul etmeyen ve “Arabayı ben sürmüyordum. Araba duruyordu ve ben de üstünde oturuyordum” diyen Nainggolan, 1 Ocak tarihinde alkollü videolarını Instagram’a koymuş ve tepki çekmişti. Hırçın futbolcu, geçen sezon da Belçika milli takım teknik direktörü Roberto Martinez tarafından sigara içmesi nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı.

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