Cengiz Ünder, Leicester City yolunda

Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Premier Lig ekibi Leicester City, İtalya Serie A ekibi Roma'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için görüşmeler yapıyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Leicester City, Cengiz Ünder'in transferinde sona yaklaştı. Leicester City, pazarlıkların olumlu sonuçlanması halinde milli futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak. Geçtiğimiz sezon Roma formasıyla 23 maça çıkan Cengiz Ünder, rakip ağları 3 kez sarsmıştı.