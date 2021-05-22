Cengiz Ünder, İtalyan devinin radarında

Sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Cengiz Ünder'in, İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın transfer listesinde olduğu belirtildi.

Adı kış transfer döneminde Milan ile anılan Cengiz Ünder bir kez daha İtalyan ekibinin radarında.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, 23 yaşındaki yıldız kırmızı-siyahlı ekibin transfer listesinde.

Haberde Cengiz Ünder'in Leicester City performansı nedeniyle Roma'nın milli futbolcuya gelecek doğru teklife evet diyeceği belirtildi. Başkent ekibinin Cengiz Ünder için bonservis talebi ise 15 milyon Euro.

Roma ile olan sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Cengiz, bu sezon İngiliz ekibiyle 19 maça çıktı 2 gol ve 3 asist üretti.