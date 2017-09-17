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Spor

Cengiz Ünder ilk 11'de oynadı; Roma rahat kazandı

"Di Francesco bana güveniyor; güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum"

17 Eylül 2017 13:36

İtalya Serie A’da Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder’in ilk kez resmi bir maçta ilk 11’de sahaya çıktığı karşılaşmada evinde Hellas Verona’yı 3-0 mağlup etti.

Roma ekibinin golleri 22’de Radja Nainggolan, 33 ve 61’de Edin Dzeko’dan geldi. Cengiz Ünder, karşılaşmanın 75’inci dakikasında yerini Brezilyalı Gerson’a bıraktı.

Cengiz Ünder, maç sonunda performansını şu sözlerle değerlendirdi:

"Roma ile ilk kez ilk 11 çıktığım için çok mutluyum. Di Francesco bana güveniyor. Güvenini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum."

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