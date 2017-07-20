Cengiz Ünder, ABD'deki Roma kafilesine dahil olacak!

Başakşehir'den Roma'ya rekor bedelle transfer olan Cengiz Ünder, takımınının ABD'deki kampına katılmak için vizeyi aldı. Dün işlemleri tamamlanan 20 yaşındaki futbolcu, bugün ABD'de olacak ve takım içerisindeki yerini alacak.

Cengiz, İtalyan ekibin ABD'nin Detroit kentinde gerçekleştirdiği sezon öncesi kampına katılacak. Türkiyeli sporseverler, Cengiz'in oynaması halinde ABD ile yaşanan saat farkı nedeniyle TSİ gece saatlerinde oynanan maçları Kanal D'den takip edebilecek.

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Hafta başından beri ABD'de bulunan Roma, 26 Temmuz'da New Jersey'de İngiltere'nin Tottenham, 30 Temmuz'da Foxborough kentinde İtalya'nın Juventus takımıyla hazırlık karşılaşması yapacak.

Roma'nın Medipol Başakşehir'den 15 milyon Euro'luk rekor bedelle transfer ettiği genç oyuncu, hafta başında kendisini 5 yıllığına sarı-kırmızılı ekibe bağlayan sözleşmeye imza atmıştı.