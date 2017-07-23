Cengiz Semercioğlu'nun 'Harun Kolçak' yazısı sosyal medyada tepki çekti: Dedikoducu, cahil komşu gibi!

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu'nun, geçen günlerde hayatını kaybeden şarkıcı Harun Kolçak'ın ardından kaleme aldığı yazı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

"Harun Kolçak’ın müzikal yolculuğu alkol ve uyuşturucu görmezden gelinerek yazılabilir mi? Kaldı ki bu konular sanatçının bir dönem kariyerini ciddi şekilde tepetaklak ettiyse, kendisi bile bu konuda konuşurken, zamanında şok itiraflar yaparken medya neden özenle karartma yapmayı tercih ediyor?" ifadesinin de yer aldığı yazı için sosyal medya kullanıcıları, "Cengiz Semercioglu taziye evine gelip, helva yerken dedikodu yapan cahil komşular gibi", "Birileri Cengiz Semercioğlu'na Batılı gazetecilerin sabah programlarında dedikodu yapmadıklarını da hatırlatsın" yorumlarında bulundu.

T epki çeken yazı nedeniyle "Cengiz Semercioğlu" tabelası, Twitter'da hızla en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Cengiz Semercioğlu'nun "Hayattayken yazılanlar ölünce karartılıyor..." başlığıyla yayımlanan (23 Temmuz 2017) yazısının "Harun Kolçak" ile ilgili olan bölümü şöyle:

Genç yaşta kaybettiğimiz Harun Kolçak’ın ardından dün yazılan köşe yazılarına bakıyorum.

Tanıyan tanımayan herkes bir şeyler yazmış... Ne kadar iyi kalpli olduğundan yaptığı şarkılara kadar...

Türk basını sözleşmişçesine Harun Kolçak’la ilgili tek bir şeyden bahsetmedi:

Bir dönem alkol ve uyuşturucu tedavisi gördüğünden.

Bizde kaybettiğimiz bir ismin ardından bu konuları konuşmak saygısızlık olarak algılanıyor.

Oysa Batı medyası kaybedilen bir sanatçının kariyerinden bahsederken her şeyi dan dan yazıyor.

Çarşamba günü Los Angeles’ta evinde kendini asarak intihar eden Linkin Park’ın solisti Chester Bennington’la ilgili çıkan haberlere bakın...

41 yaşındaki müzisyenin uyuşturucu ve alkol bağımlılığı nedeniyle yıllarca tedavi gördüğü yazıldı her yerde...

Peki Harun Kolçak’ın müzikal yolculuğu alkol ve uyuşturucu görmezden gelinerek yazılabilir mi?

Kaldı ki bu konular sanatçının bir dönem kariyerini ciddi şekilde tepetaklak ettiyse...

Kendisi bile bu konuda konuşurken, zamanında şok itiraflar yaparken medya neden özenle karartma yapmayı tercih ediyor?

Tamam uyuşturucudan ya da alkolden kaybetmedik Harun Kolçak’ı...

Prostat kanserine bağlı oluşan rahatsızlıklardan hayata veda etti.

Geçmişte yaşadığı hayatın ne kadar etkisi vardır, biz bilemeyiz...

Ama medyanın işi bir sanatçının biyografisinde karartmalar yapmak değildir.

Sanatçılar hayattayken alkol ve uyuşturucu tedavilerini sayfa sayfa yazan magazin yazarları, sanatçıyı kaybedince o geçmiş hiç yaşanmamış gibi davranıyor.

Bir hayat tek başına başarılarla yüklü olmuyor...

Hepimizin hayatında inişler, çıkışlar, dibe vuruşlar, tekrar yükselişler var.

Harun Kolçak’ın hayatı da böyleydi...

Yaptığı yanlışlar kendine, bu hayattan geriye bize güzel şarkılar bıraktı.

72’ye “erken gitti” diyoruz artık...

Farkında mısınız 62’ye ‘genç yaş’ diyoruz artık.

Harun Kolçak’ın vefatının ardından herkes aynı şeyi yazdı, “Genç yaşta kaybettiğimiz” diye...

Oysa yakın zamana kadar orta yaş üstü diye bakılıyordu 60’ın üzerine...

Şimdi 62’de ölene genç...

72’de ölene erken ayrıldı...

82’de ölene normal diye bakıyoruz...

92’de ölene iyi yaşadı diyoruz ancak...