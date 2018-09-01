Cengiz Semercioğlu: Tüm bakanlara çağrımdır; eğitim öğretim dönemi başlamadan lütfen ciddiyetle eğiliniz...

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Başta yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk olmak üzere konuyla ilgili bakanlara seslenerek, "Yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan lütfen şu servis meselesine ciddiyetle eğiliniz" çağrısında bulundu.

Yazar Semercioğlu, İzmir'de kreş servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in havasızlıktan yaşamını yitirmesini hatırlattı. Yeni eğitim öğretim döneminde "Umarım serviste unutulan, hayatlarını kaybeden çocukları konuşmayız" diyerek ,servis şoförlerinin denetlenmesi gerektiğine vurguladı. Semercioğlu'nun "Lütfen harekete geçin" başlığıyla yayımlanan yazısı şu şekilde:

"10 Eylül’de özel okullar, 17 Eylül’de devlet okulları açılıyor.

Bu da demek oluyor ki yine servisleri ve servis şoförlerini konuşmaya başlayacağız...

Umarım bu kadarla kalır da serviste unutulan, hayatlarını kaybeden çocukları konuşmayız.

Geçen yıl yaşadığımız böyle korkunç olaylardan sonra dört bakanlık; İçişleri, Ulaştırma,

Milli Eğitim ve Aile ve Sosyal Politikalar bir araya gelip servis meselesini yönetmeliklerle denetim altına almak için çalışmalar başlatmıştı.

Süleyman Soylu dışında diğer üç koltuk değişti ama devlette devamlılık esastır...

Başta yeni Milli

Eğitim Bakanı Ziya

Selçuk olmak üzere konuyla ilgili tüm bakanlara çağrımdır...

Yeni eğitim öğretim dönemi başlamadan lütfen şu servis meselesine ciddiyetle eğiliniz...

Kaç servis var, kaçı kaçak, kimdir bu çocuklarımızı emanet ettiğimiz servis şoförleri, okullarla

sıkı bir işbirliğine girerek denetleyiniz...

10 gün sonra acı haberlerle yüreğimiz dağlanmasın diye..."

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NE OLMUŞTU ?

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kreş servisinde unutulan Alperen Sakin'in (3) ölümüne neden olmakla suçlanan ve olayın ardından tutuklanan servis şoförü Taner İşgören ile eşi okul sahibi Yurdagül İşgören'in de aralarında bulunduğu, 2'si tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Taner İşgören ve D. K.'ye 9 yıl, Yurdagül İşgören, Ahmet Somun ve Bekir Gül'e 5'er yıl, Arzu Gülmez'e ise 6 yıl hapis cezası verdi.