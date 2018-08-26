Cengiz İnşaat, Fethi Paşa Korusu'nda ağaç kesmek için kurula başvurdu

Üsküdar’da Fethi Paşa Korusu’nda işadamı Mehmet Cengiz’e ait olan Hüseyin Avni Paşa Köşkü’nün yanmasının ardından başlayan inşaat çalışmasında Cengiz İnşaat, kuruyan ağaçları kesmek için Koruma Kurulu’na başvurdu.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Üsküdar'daki 81 dönümlük arazi üzerinde 3 bin ağacın bulunduğu Fethi Paşa Korusu'nda yer alan Hüseyin Avni Paşa Köşkü, 2002 yılında “yıkılmadan korunması gereken 1. sınıf kültür varlığı” olarak tescillendi.

2009 yılında TMSF tarafından satılığa çıkarılan koruyu ve köşkü, Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz aldı. Köşkü restore etmek için 2014 yılında Koruma Kurulu'na başvurulduğu sırada tarihi yapı çıkan yangınla küle döndü.