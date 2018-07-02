Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'da anlaşma dosyalarının gözden geçirilmesi kararını değerlendirdi. Cengiz, "Olumsuz bir duruma yüzde 1 bile ihtimal vermiyorum" dedi.

UEFA'nın Galatasaray ile anlaşma dosyasını yeniden değerlendirmeye alması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Gelişmeyi Habertürk Gazetesi'ne değerlendiren Cengiz, "UEFA’dan ters bir haber beklemiyoruz" dedi.

Cengiz, "İlk kararından dönerlerse artık UEFA’ya kimse inanmaz, kimsenin bu kuruma güveni kalmaz. Kapısına kilit vurulsun o zaman" ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz, “İlk toplantımızda en yetkili isimler bize ‘Kesin ceza alacaksınız’ dediler. Sonrasında ise sunduğumuz dosyalarla gerçekleri gördüler. Aksi duruma yüzde bir ihtimal vermiyorum. O da benim hatam değil. Sen, UEFA da olsan, Galatasaray ile böyle oyun oynayamazsın. Ağır tazminat davaları açarız” dedi.