T24 LogoT24 Logo
Spor

Cengiz: İlk kararından dönerlerse artık UEFA'ya kimse inanmaz, kimsenin bu kuruma güveni kalmaz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'dan olumsuz karar çıkmasına ihtimal vermediğini söyledi

02 Temmuz 2018 18:23

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'da anlaşma dosyalarının gözden geçirilmesi kararını değerlendirdi. Cengiz, "Olumsuz bir duruma yüzde 1 bile ihtimal vermiyorum" dedi.

UEFA'nın Galatasaray ile anlaşma dosyasını yeniden değerlendirmeye alması soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Gelişmeyi Habertürk Gazetesi'ne değerlendiren Cengiz, "UEFA’dan ters bir haber beklemiyoruz" dedi.

Cengiz, "İlk kararından dönerlerse artık UEFA’ya kimse inanmaz, kimsenin bu kuruma güveni kalmaz. Kapısına kilit vurulsun o zaman" ifadelerini kullandı.

Başkan Cengiz, “İlk toplantımızda en yetkili isimler bize ‘Kesin ceza alacaksınız’ dediler. Sonrasında ise sunduğumuz dosyalarla gerçekleri gördüler. Aksi duruma yüzde bir ihtimal vermiyorum. O da benim hatam değil. Sen, UEFA da olsan, Galatasaray ile böyle oyun oynayamazsın. Ağır tazminat davaları açarız” dedi.

ETİKETLER

Mustafa CengizGalatasaraybaşkanUEFAcezamali soruşturmaFinansal Fair Play
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24