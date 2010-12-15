-CENEVRE'DEKİ ÜÇLÜ GÖRÜŞME 26 OCAKTA LEFKOŞA (A.A) - 15.12.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın Lefkoşa ara bölgedeki görüşmesi sona erdi. Eroğlu, makamına dönüşünde yaptığı açıklamada, görüşmede, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Hristofyas'ın katılımı ile Cenevre'de yapılacak üçlü görüşmenin tarihinin kesinleştirildiğini belirterek, Cenevre görüşmesinin 26 Ocakta saat 10'da yapılacağını duyurdu. -EKONOMİ BAŞLIĞINDA İLERLEME- Bugün, temsilciler Kudret Özersay ile Yorgos Yakouvu'nun daha önce ele aldığı "Ekonomi" konusunun değerlendirildiğini ve kısa da olsa "Yönetim ve Güç Paylaşımı" başlığı'nın ele aldığını kaydeden Eroğlu, ''özel temsilcilerin ekonomi başlığında bazı ilerlemeler sağlamasını memnuniyetle onayladıklarını'' söyledi. Ekonomi başlığı üzerinde uzlaşılması gereken daha konular olduğunu ifade eden Eroğlu, ''Ama birkaç konuda anlaşmış olmamız memnuniyet vericidir'' dedi. Bir sonraki liderler görüşmesine "Yönetim ve Güç Paylaşımı" ile başlayacaklarını kaydeden Eroğlu, temsilcilerin, kendi aralarında yapacakları görüşmelerde "Yönetim ve Güç Paylaşımı" ile diğer başlıklarda sunulan önerileri değerlendirmeye çalışacağını kaydetti. -ÖNERİLER YARIN SUNULUYOR- Rum tarafının yarın tüm başlıklardaki ana konulara ilişkin öneri ve düşüncelerini sunacağını, kendilerinin de görüşlerini ileteceklerini bildiren Eroğlu, bunların özel temsilciler toplantısında detaylandırılıp, liderler görüşmesinde onay aşamasında getirilmeye çalışılacağını söyledi. Eroğlu ve Hristofyas, bir sonraki görüşmeyi 21 Aralıkta yapacak.