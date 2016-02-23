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Dünya

Cenevre’deki Suriye görüşmeleri yine ertelendi

BM Suriye temsilcisi de "Görüşmelerin 25 Şubat'ta başlamasını beklemek gerçekçi olmaz" demişti

23 Şubat 2016 23:13

25 Şubat'ta devam etmesi planlanan Suriye barış görüşmelerinin ertelendiği bildirildi. Birleşmiş Milletler'den (BM) bir yetkilinin yaptığı açıklamada "25 Şubat tarihinde devam edeceği duyurulan Cenevre'deki Suriye görüşmeleri, teknik ve lojistik nedenlerle ileri bir tarihe ertelendi" ifadesini kullandı.

Sputnik’in haberine göre, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan De Mistura da geçen hafta yaptığı açıklamada, "Suriye görüşmelerinin 25 Şubat'ta başlayacağını söylemek gerçekçi olmaz. En az 10 gün hazırlık ve davetiye sürecine ihtiyacımız var. Suriye'de ateşkes sağlanırsa ve insani durum iyileştirilirse görüşmelerin başarılı olma şansı var" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Öte yandan, Uluslararası Suriye Destek Grubu (ISSG) İnsani Erişim Çalışma Grubu, de Mistura ve Norveç Mülteci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egeland başkanlığında Cenevre'de perşembe günü bir araya gelecek. Toplantı sonrasında, De Mistura ve Egeland basın toplantısı düzenleyecek.

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