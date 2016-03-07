"Cenevre'deki Suriye görüşmeleri 14 Mart'ta başlayacak"

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, görüşmelerin 9 Mart’ta yeniden düzenleneceğini açıklarken, AFP’ye konuşan Suriye hükümetine yakın bir kaynak “Suriye heyeti Pazar günü BM’den bir davet aldı. Buna göre Suriye’den Cenevre’de 14 Mart’ta başlayacak görüşmelere katılmasını istediler” dedi.

Sputnik’in haberine göre, Suudi Arabistan destekli muhaliflerin oluşturduğu Yüksek Müzakere Komitesi ise, görüşmelere katılım kararını bu hafta içinde vereceğini bildirdi. Yüksek Müzakere Komitesi Başkanı Riyad Hicab, “Kararımızı birkaç gün içinde vereceğiz. Buna karşın (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad’ın 18 aylık geçiş sürecinde yer almasına izin vermeyeceğiz. Esad geçiş sürecinin en başında görevinden ayrılmalı. O ve üst düzey yetkilileri uluslararası mahkemede yargılanmalı” diye konuştu.

Hicab ayrıca Suriye ordusu ile Rusya’nın hava saldırılarıyla ateşkesi ihlal ettiğini öne sürdü.