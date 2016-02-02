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Politika

Cenevre'deki görüşmeler 2. gününde iptal oldu

Gerekçe olarak muhaliflerin toplantıya gelmemeleri gösterildi

02 Şubat 2016 23:45

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) binasında sabah saatlerinde Suriye yönetimi Birleşmiş Milletler nezninde daimi temsilci Caferi ile BM özel Suriye temsilcisi Steffan Mistura bir görüşme gerçekleşmesinin ardından düzenlenecek olan toplantı ise görüşmelerin ikinci gününde iptal oldu.

Doğan Haber Ajansı'ndan Zafer Atamer'in haberine göre, BM yetkilileri iptale gerekçe olarak, muhaliflerin toplantıya gelmeyeceklerini çünkü istenilen koşulların sağlanmadığını iletmesinden sonra toplantının iptal edildiğini gösterdi. Gözler yarın yapılması planlanan toplantıda olacak.
 

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