-CENEVRE'DE ÜÇLÜ KIBRIS ZİRVESİ SONA ERDİ CENEVRE (A.A) - 07.07.2011 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la gerçekleştirdiği üçlü Kıbrıs zirvesinde, müzakere sürecinde nereye gidileceğinin ana hatlarıyla ortaya çıktığını söyledi. Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Eroğlu, "Bugünkü görüşmede pozitif bir yaklaşım içinde olduk. Kıbrıs'ta yaşayabilir bir anlaşmaya varılabilmesi için atılması gereken adımları ortaya koymaya çalıştık" dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, bugünkü zirvede Rum tarafının, ilk defa "mülkiyet konusunda çoğunluğun kurucu devlette olmasını kabul ettiğini" ve bunu memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Eroğlu, "Biliyorsunuz bugüne kadar iki kesimli, iki toplumlu federal çözümde (Rum tarafı), mülkiyet çoğunluğunu kabul etmemekteydi. Bu konuda müspet bir adım atmış oldular" diye konuştu. Derviş Eroğlu, "bugünkü toplantıyla bu sürecin bundan sonra nereye gidebileceği, nereye götürülebileceği konusunda da artık görüşlerin ortaya çıktığını" belirtti. Yoğunlaştırılmış müzakerelerin ardından, Ekim ayında New York'ta tekrarlanacak dördüncü üçlü zirveyle tarafların, o güne dek uzlaşılan ve uzlaşılamayan konuları tekrar gözden geçireceklerini anlatan Eroğlu, "Ondan sonra ne olacağının hep birlikte görebileceği bir ortam yakalanmıştır. Yani artık sürecin ne şekilde devam edeceği, ekimden sonra da ne olacağı resmi rapora girmemiş olsa da bu konu, müzakere masasında dolaylı bir şekilde ortaya çıkmış durumdadır" şeklinde konuştu. Eroğlu, "Ekim ayında elbette Sayın Genel Sekreter, o döneme dek sürecek yoğunlaştırılmış müzakereleri, ortaya çıkan tabloyu, yakınlaşmaları, bir anlaşma olup olmayacağı konusundaki düşüncelerini ortaya koyacak ve kendine göre bir yol haritası belirleyecektir. Ama her halükarda, bu yılın sonuna kadar bir anlaşmaya varılması konusunda bir belirti veya bir düşüncenin hakim olduğunu artık rahatlıkla söyleyebilirim" dedi. Cumhurbaşkanı Eroğlu, üçlü zirvede harita ve rakamlara girilmeden, toprak konusunda kriterlerin tartışılmasına yönelik yaptıkları öneriye BM Genel Sekreteri'nden olumlu tepki aldıklarını ve böyle bir teklif beklemeyen Rum tarafını şaşırttıklarını söyledi. Eroğlu, "Bu öneri tahmin ediyorum Rum tarafı için sürpriz olmuştur. Çünkü mülkiyet ile toprak konusunun ilintili olarak görüşülmesine karşı olduğumuzu sık sık tekrarlamaktaydık" ifadesini kullandı. Diplomatik kaynaklar, Kıbrıs Türk tarafının bu hamlesinin, Rum tarafının "Toprak başlığı görüşülmediği için ilerleme olmuyor" şeklindeki bahanesini elinden almaya yönelik olduğunu ve Rum tarafını sıkıştırarak sürecin önünün açılmasını sağlayabileceğini belirtiyor. -BM'DEN İKİ TARAFI MEMNUN ETME ÇABASI- Bu arada BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, üçlü zirvenin ardından yayımladığı yazılı açıklamada, iki tarafı da memnun edecek ifadeler kullandı. Ban Ki-mun, müzakerelerde "güçlendirilmiş BM müdahalesi" önerdiğini ve tarafların bunu kabul ettiğini belirtirken, Rum tarafının hakemlik konusundaki endişelerini gidermek için "müzakerelerin Kıbrıslılar öncülüğünde ve sahipliğinde kalması gerektiğini kabullendiğini" dile getirdi. BM Genel Sekreteri, yoğunlaştırılmış müzakereler sonrası ekim ayında New York'ta yapılacak yeni üçlü zirvenin ardından, Kıbrıs müzakerelerinin "tamamlanmaya yaklaşacağını" ve "nihai uluslararası konferans toplanması için taraflarla birlikte çalışmaya başlayacağını" belirtse de bu konuda tarih zikretmekten kaçındı. Rum tarafı, Kıbrıs müzakerelerinde Türk tarafının şiddetle talep ettiği hakemlik ve takvime karşı çıkıyor.