T24 LogoT24 Logo
Dünya

Cenevre'de Suriye ve BM görüşmesi

Cenevre’de Suriye görüşmelerinin 3. Turu düzenleniyor

16 Nisan 2016 00:30

Cenevre'de 3. turu düzenlenen Suriye görüşmelerinde, rejimi temsil eden heyet, BM Cenevre Ofisi'nde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Misturara ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar el-Caferi, görüşmeleri "yapıcı" ve "verimli" olarak nitelendirdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar el-Caferi, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Suriye görüşmelerinin ikinci turunda kendilerine sunduğu temel ilkeler belgesiyle ilgili değişiklik tekliflerini özel temsilciye sunduklarını söyledi.

Caferi, "De Mistura’nın bize ikinci turun son gününde sunduğu Suriye’deki krize barışçıl çözüm için temel ilkeler belgesini tartıştık. Bu belge, heyetimizin kendisine önceki turun ilk gününde sunduğu metne dayanıyordu. Biz de bu belgeyle ilgili Suriye’nin değişiklik tekliflerini bugün kendisine sunduk" diye konuştu.

De Mistura’dan belgeyi hafta sonu boyunca incelemesini ve diğer gruplara iletmesini istediklerini belirten Caferi, de Mistura ile kendi değişiklik önerilerini içeren belgeyi 18 Nisan Pazartesi günü yerel saatle 11.00’de gerçekleştirecekleri ikinci toplantıda yeniden ele alacaklarını bildirdi.

Caferi, henüz sadece ilk görüşmenin yapılmış olması nedeniyle basınla paylaşabileceği başka bir bilgi olmadığını sözlerine ekledi. Caferi, basından da soru kabul etmedi.

Önceki gün başlayan Suriye görüşmelerinin 3. turuna Suriye rejimini temsil eden heyet, ülkede rejim hâkimiyetindeki bölgelerde gerçekleştirilen seçimleri bahane ederek ilk iki gün görüşmelere katılmadı. Rejim heyeti Cenevre'ye bugün öğlen saatlerinde geldi.

De Mistura bu akşam Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi(MYK) ile bu turda ikinci kez bir araya gelecek. Toplantının ardından MYK'nın basına açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

ETİKETLER

habersuriyebirleşmiş milletlercaferimisturatemsilcibüyükelçi

İlgili Haberler

Cenevre’de ‘Esad’ düğümü

Cenevre görüşmelerinde Esad’ın geleceği konusunu tartışmayacağını bildiren Suriye hükümet heyeti, önceliğinin terörle mücadele olduğunu açıkladı. Muhalefet, Suriye rejimini zaman israfıyla suçladı.

Cenevre görüşmeleri kritik aşamada

Esad yönetimi adına Cenevre görüşmelerine katılan heyet, BM tarafından iletilen belgeyi yeni tur görüşmelerden önce yanıtlayacaklarını duyurdu.

El Caferi: Cenevre'ye yabancılar karışmasın

Suriye'nin BM nezdindeki Büyükelçisi ve Cenevre'deki rejim heyetinin başkanı Beşar el Caferi, Cenevre'de devam eden Suriye görüşmelerine yabancı güçlerin karışmamasını istedi.

Salih Müslim: Davet edilmediğimiz Cenevre'nin kararları bizi bağlamaz

Müslim, Cenevre 3'ün ikinci tur görüşmeleri için kendilerine henüz bir davetiye ulaşmadığını belirtti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24