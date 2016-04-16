Cenevre'de Suriye ve BM görüşmesi

Cenevre'de 3. turu düzenlenen Suriye görüşmelerinde, rejimi temsil eden heyet, BM Cenevre Ofisi'nde BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Misturara ile bir araya geldi. Toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar el-Caferi, görüşmeleri "yapıcı" ve "verimli" olarak nitelendirdi.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Beşar el-Caferi, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın Suriye görüşmelerinin ikinci turunda kendilerine sunduğu temel ilkeler belgesiyle ilgili değişiklik tekliflerini özel temsilciye sunduklarını söyledi.

Caferi, "De Mistura’nın bize ikinci turun son gününde sunduğu Suriye’deki krize barışçıl çözüm için temel ilkeler belgesini tartıştık. Bu belge, heyetimizin kendisine önceki turun ilk gününde sunduğu metne dayanıyordu. Biz de bu belgeyle ilgili Suriye’nin değişiklik tekliflerini bugün kendisine sunduk" diye konuştu.

De Mistura’dan belgeyi hafta sonu boyunca incelemesini ve diğer gruplara iletmesini istediklerini belirten Caferi, de Mistura ile kendi değişiklik önerilerini içeren belgeyi 18 Nisan Pazartesi günü yerel saatle 11.00’de gerçekleştirecekleri ikinci toplantıda yeniden ele alacaklarını bildirdi.

Caferi, henüz sadece ilk görüşmenin yapılmış olması nedeniyle basınla paylaşabileceği başka bir bilgi olmadığını sözlerine ekledi. Caferi, basından da soru kabul etmedi.

Önceki gün başlayan Suriye görüşmelerinin 3. turuna Suriye rejimini temsil eden heyet, ülkede rejim hâkimiyetindeki bölgelerde gerçekleştirilen seçimleri bahane ederek ilk iki gün görüşmelere katılmadı. Rejim heyeti Cenevre'ye bugün öğlen saatlerinde geldi.

De Mistura bu akşam Suriyeli muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi(MYK) ile bu turda ikinci kez bir araya gelecek. Toplantının ardından MYK'nın basına açıklamalarda bulunması öngörülüyor.