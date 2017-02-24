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Deutsche Welle

Cenevre'de 'Esad' pürüzü

BM himayesinde Cenevre’de başlayan Suriye barış görüşmelerine taraflar arasında 'Esad'ın rolü' konusundaki görüş ayrılıkları damgasını vurdu.

24 Şubat 2017 02:33

Cenevre'de Suriye barış görüşmeleri gergin bir atmosferde başladı. BM himayesinde Suriye rejimi ve muhaliflere bağlı heyetlerin dolaylı görüşmelerinin ilk gününe, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın rolü konusundaki görüş ayrılıkları damgasını vurdu. Diplomatik çevreler, görüşmelerin başlangıcında Suriye heyetinin, Esad'ın konumunun tartışma konusu yapılmayacağına dair net bir mesaj verdiklerini belirtti. Esad'ın görevden çekilmesi muhaliflerin ana talebini oluşturuyor.

Gün boyunca heyetlerle ayrı ayrı görüşmeler yürüten BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, barış müzakerelerinin prosedürünü belirlemek üzere ikili görüşmelerin cuma günü de devam edeceğini, mevcut görüşme turu için bir çalışma planı oluşturulacağını açıkladı. De Mistura, görüşmeler öncesinde yaptığı açıklamada Cenevre'den yüksek beklentiler içine girilmemesi uyarısında bulunarak, görüşmelerde bir dönüm noktasına ulaşılmasının kolay olmayacağı mesajını vermişti.

Hariri: İran ana engel

Suriyeli muhalif heyetin başkanı Nasr Hariri, Cenevre'deki görüşmelerin öncelikle siyasi geçiş konusuna odaklanması gerektiğini vurgulayarak, "Staffan de Mistura ciddiyse, gündemdeki ana başlığa, yani Suriye halkı için kabul edilebilir bir siyasi geçişe odaklanması gerekir" açıklaması yaptı. Suriye rejiminin siyasi geçişi istemediğini belirten Hariri, İran'ın arka planda oynadığı rolün kendisini endişelendirdiğini de sözlerine ekleyerek, "İran, her tür siyasi anlaşmanın önündeki ana engeldir" açıklamasını yaptı.

Cenevre görüşmelerinin Suriye'de tarafların kabul ettiği bir hükümet oluşturulması, anayasa hazırlanması ve özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesi olmak üzere üç temel konuya odaklanması hedefleniyor.

© Deutsche Welle Türkçe

epd,rtr/ÇA/BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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