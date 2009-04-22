Cenevre Kitap Fuarı başladı

Türkiye’nin şeref konuğu olduğu 23. Cenevre Uluslararası Kitap Fuarı’nı İsviçre İçişleri ve Kültür Bakanı Pascal Couchepin açtı.



Couchepin fuarı açtıktan sonra soluğu fuarın şeref konuğu olan Türk standında aldı. Couchepin'i Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Alev Kılıç karşılarken Cenevre Başkonsolosu Ayşe Nur Kurttekin ile Ankara Kültür Bakanlığından gelen Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürü Aytekin Yılmaz ile Zurih Kültür Ataşesi Fulya Durgut karşıladılar.



Bu açılış merasiminden önce davetlilere bir konuşma yapan Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve yayınlar Genel Müdürü Aytekin Yılmaz fuar hakkında bilgi verirken fuara İstanbul Ticaret odası ile Kurukahveci Mehmet Efendi standları haricinde bakanlık genel müdürlüğü Sinema ve telif hakları, Bakanlığa bağlı el işleri gibi sektörlerin katıldığını ifade etti.



Genel Müdür, bakanlığın yürüttüğü TEDA projesi hakkında şunları söyledi. ``2005 yılında kurulan ve ünlü yazarlarımıza ait 498 eserden 260 tanesinin 37 farklı dile çevrildiğini ve bu eserlerin 46 farklı ülkede satıldığını belirtti. Bu arada burada sergilenen çevirimli kitapların hepsi bakanlığın arşivinden koleksiyon olarak getirildiğini söyledi.



Türkiye'nin bu denli önemli olan kitap fuarına onur konuğu olarak davet edilmesi bizlere ayrı bir haz verdi dedi.



Daha sonra söz alan genç yazarlarımızdan Sema Kaygusuz da kendisinin Türkiye'de son zamanlarda yetişen genç edebiyatçılardan biri olduğunu söylerken bu gençlere kişilerin destek vermeleri gerektiğini hatırlattı.



Kürsüye gelen Nedim Gürsel de konuşmasını Fransızca olarak yaparken, Türkiye'nin bir çok önemli yazarlarından edebiyatçılarından bahseden Gürsel son zamanlarda Türkiye'nin bazı sıkıntıları olduğunu dile getirdi.



Nedim Gürsel, Başbakan’dan cevap bekliyor



Öte yandan Gürsel bu konuşmasından sonra Başbakan Erdoğan'a çağrıda bulunarak şunları söyledi:



``Hakkımda dini değerlere hakaret ve aşağılama, iddiasıyla dava açıldı, bu dava üzerine Başbakan Erdoğan'a bir mektup gönderdim ve rica ettim, lütfen bu dava konusu kitabı okumasını istedim ama bu konuda daha henüz her hangi bir cevap almış değilim, ama cevabı bütün hüsnüniyetimle bekliyorum.''



Bu tanıtımdan 1 saat sonra Bakan Couchepin Türk Standının açılışını büyük elçi Alev Kılıç ile birlikte yaptılar. Couchepin, ``Dost, Türkiye'nin bu önemli fuarda onur konuğu olması bizleri gururlandırdı, edebiyatçıların sanatçıların tanımaktan büyük bir zevk duyduklarını uzun yıllardır İsviçre'de Türk halkı ile birlikte mutlu ve sakin bir hayat sürdürüyoruz, onlara yollarında başarılar dilerim'' dedi.



Bu konuşmaya cevap veren Büyükelçi Alev Kılıç da; ``Couchepin samimi ve yürekten sıcak sözlerine teşekkür ederek bizi bu fuarda onur konuğu olarak ağırlamalarından dolayı sevinçliyiz'' dedi. Daha sonra Büyükelçiliğimiz, Bakan Couchepin mahiyetine bir kokteyl verdi.



