T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Cenevre için geri sayım başladı

Suriye’de barış için şubatta tıkanan görüşmelerde yeni turun en geç 14 Mart’ta başlayacağı açıklandı. Türkiye’nin muhalefeti nedeniyle ilk tura çağrılmayan PYD’nin lideri Salih Müslim davet beklediklerini söyledi.

08 Mart 2016 19:15


Suriye'de savaşı sona erdirmek üzere taraflar arasında Cenevre'de yapılan dolaylı görüşmelere bir hafta içinde yeniden başlanacağı bildirildi. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın sözcüsü Jessy Chahine, ‘9 Mart öğleden sonrası itibariyle' görüşmelerin yeniden başlatılacağını belirterek, “De Mistura ve ekibi bu tarihten itibaren tüm katılımcıları kabul etmeye hazırlar ve bu tarihten itibaren, sonraki temel müzakerelere hazırlık niteliğinde görüşmeler yürütecekler” açıklaması yaptı.

Staffan de Mistura görüşmelerin yeni turunun resmen çarşamba günü başlayacağını ancak ciddi görüşmelere hemen geçilmesinin muhtemel olmadığını belirtmişti.

Cenevre'deki otomobil fuarı nedeniyle bu haftanın lojistik açıdan zorluklar taşıdığını, kentteki oteller dolu olduğu için katılımcıların farklı tarihlerde Cenevre'ye geleceğini belirten sözcü, “Ancak BM Suriye özel temsilcisi en geç 14 Mart tarihinde başlamak üzere Cenevre'de bulunan katılımcılarla temel konularda müzakerelere başlayacak” diye konuştu.

Yeni görüşme turunun da şubat ayında yapılan ilk turda olduğu gibi dolaylı gerçekleştirilmesi, Staffan de Mistura'nın taraflarla ayrı ayrı görüşmelerde bulunması planlanıyor. Suriye'de Beşar Esad rejimi, 14 Mart'ta başlayacak görüşmelere katılacağını açıklamıştı. Muhalefet ise katılım konusunu değerlendirme aşamasında olduğunu bildirmişti.

Müslim: Davet bekliyoruz

Diğer yandan Suriyeli Kürtleri temsil eden Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eş Başkanı Salih Müslim, Suudi Arabistan destekli muhalif grupları, barış görüşmelerine engel çıkarmakla suçladı. Türkiye'nin sert muhalefeti nedeniyle şubat ayındaki görüşmelerin dışında tutulan PYD'nin lideri Müslim, Reuters haber ajansına telefonla verdiği demeçte, yeni tur için davet beklediklerini kaydetti.

Suudi Arabistan destekli Yüksek Müzakere Komitesi'nin sürekli ön koşullar öne sürerek barış çabalarını engellediğini belirten Müslim, Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere muhalefeti destekleyen bölgesel güçlerin ‘ellerindeki tüm araçlarla siyasi çözüm yolunu tıkamaya çalıştıkları' suçlamasında bulundu.

Rusya'nın federal sistemin Suriye için bir model olabileceği yönündeki açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Müslim, “Ne ad koyduğunuz önemli değil. Biz Suriye'de ademi merkeziyetçilik istediğimizi defalarca söyledik. Buna kanton diyebilirsiniz, federalizm diyebilirsiniz, herşey mümkün” diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeMartPYDSalih MüslimCenevreTemsilcisi StaffanMisturaJessy ChahineCenevre SuriyeStaffanBeşar EsadDavetSuriyeli KürtleriDemokratik Birlik PartisiEş Başkanı Salih Müslim Suudi ArabistanMüslim ReutersArabistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24