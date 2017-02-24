Cenevre görüşmelerinin ilk gününde doğrudan temas yok

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde Suriye hükümeti ve muhalifler arasındaki görüşmeler yaklaşık bir yıl sonra İsviçre'nin Cenevre kentinde Perşembe günü başladı.

Zirvenin ilk gününde Suriye hükümeti ve muhalifler arasında doğrudan görüşme olmadı.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, her iki tarafın da temsilcileriyle ayrı ayrı bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler binasında gerçekleşen görüşmeler ilk gün iki tarafın da büyük toplantı salonunda yer aldığı karşılama töreniyle son buldu, böylece iki taraf üç yıl sonra aynı salonda bulunmuş oldu ancak karşılıklı görüşme gerçekleşmedi.

Mistura delegelere yaptığı konuşmada "Birlikte çalışalım…biliyorum kolay değil" dedi.

"Bu sizin fırsatınız ve sorumluluğunuz... gelecek nesilleri acı ve kanlı bir çatışmaya mahkum etmemek."

İleriki günlerde ilerleme olmasını umduğunu kaydeden Mistura barış görüşmelerinin tekrar başarısızlığa uğraması halinde bunun "daha fazla ölüm, daha fazla düşmanlık" anlamına geleceğini söyledi.

Rusya ve Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ateşkes Suriye genelinde devam ediyor, ancak taraflar birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Cenevre görüşmelerinin hazırlık aşaması haftalar süren müzakereler sonucunda tamamlandı. İki taraf da temel konularda farklı beklentilerle masaya oturuyor.

Mistura müzakerelerin 2015'te kabul edilen Güvenlik Konseyi kararı temelinde ilerleyeceğini açıkladı.

Bu karar 'güvenilir, kapsayıcı ve mezhebe dayalı olmayan' bir hükümet kurulmasını, yeni anayasa yapımı için takvim ve taslak hazırlanmasını ve BM denetimi altında 18 ay içerisinde bağımsız ve adil seçimler yapılmasını öngörüyor.