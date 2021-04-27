Cenevre'deki Kıbrıs konferansı başladı

5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başladı.

BM Genel Sekreterliği Sözcüsü Stephane Dujarric, Cenevre'deki toplantıların amacını "tarafların bir çözüm için ortak zeminde buluşmasının mümkün olup olmadığını görmek" olarak açıklamıştı.

Ancak Türk tarafının "iki devletli çözüm", Rum tarafının ise "federasyona dayalı çözüm" önerileriyle gittiği görüşmeler öncesi taraflar ortak zemine pek de yakın görünmüyor.

Türkiye ve Yunanistan'dan Dışişleri Bakanları düzeyinde katılım bekleniyor. Kıbrıs'tan ise Kuzey Kıbrıs lideri Ersin Tatar ile Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis masada.

Bu görüşme, 2017'de yine İsviçre'de, Crans Montana'da yürütülen görüşmelerin ardından yapılan ilk görüşme olacak. Ancak bu kez resmen müzakere masası kurulmuyor. Tarafların 2017'den bu yana değişen tutumlarının görüleceği, tezlerin masaya yatırılacağı bir gayriresmi görüşme şeklinde gerçekleşecek.