-CENAZEYİ TAŞIYAN UÇAKTA KURAN-I KERİM OKUNDU ARDAHAN UÇAĞI (A.A) - 01.03.2011 - Eski Başbakanlardan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan'ın cenazesine katılmak üzere, Ankara'dan kalabalık bir grup, THY'den kiralanan ''Ardahan'' adlı uçak ile İstanbul'a gitti. Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde bu sabah kılınan cenaze namazının ardından, aralarında Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, kızları Zeynep Baykoç ve Elif Erbakan Altınöz, damatları Mehmet Altınöz, Faruk Baykoç, yakın çalışma arkadaşları ve eski milletvekillerinin de bulunduğu uçak, 165 yolcusuyla saat 08.20'de İstanbul'a hareket etti. Erbakan'ın cenazesini taşıyan uçağın kalkışından kısa bir süre sonra, yolcularına Kuran-ı Kerim dağıtıldı. Uçakta, Kuran-ı Kerim ve dua okunmasının ardından, ''Erbakan Hoca'ya hakkınızı helal ediyor musunuz?'' sözleri, uçaktakilere duygu dolu anlar yaşattığı ve bazılarının gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü. Eski milletvekillerinden Yasin Hatipoğlu da ''Sen hakkını helal et'' sözleriyle duygularını dile getirdi. Erbakan'ın cenazesini taşıyan uçak, saat 09.10 dolayında İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi. Uçak indiği sırada Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altınöz ile damadı Mehmet Altınöz'ün, İstanbul'da kendilerini karşılayanlarla sarıldıkları sırada duygulandıkları görüldü. Kalabalık bir grup tarafından karşılanan Necmettin Erbakan'ın cenazesi, Atatürk Havalimanı'nda bekleyenler tarafından tekbir sesleriyle Fatih Camisi'ne götürülmek üzere ambulansa konularak, konvoy eşliğinde yola çıkarıldı.