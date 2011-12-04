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Cenazeyi almadan döndüler İSTANBUL (A.A)

04 Aralık 2011 13:12

-Cenazeyi almadan döndüler İSTANBUL (A.A) - 04.12.2011 - Topkapı Sarayı Müzesi'nde görevli iki kişiyi silahla yaraladıktan sonra ölü ele geçirilen Libya uyruklu Samir Salem Ali Elmadhavri'nin babası ve ağabeyi ülkelerine döndü. Libya'dan dün Türkiye'ye gelen Elmadhavri'nin babası ve kardeşi, bu sabah Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçağıyla Bingazi'ye gitti. Elmadhavri'nin babası ve kardeşi, Türkiye'den ayrılışları sırasında bir açıklama yapmadı.  Cenazeyi teslim almak için Türkiye'ye gelen ve prosedürleri öğrenmek için dün Taksim'deki Libya Konsolosluğu'na giden Elmadhavri'nin babası ve kardeşinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bilgilerine başvurulmuştu. Bu sabah, babası ve kardeşi tarafından Libya'ya götürülmesi beklenen saldırgan Samir Salem Ali Elmadhavri'nin cenazesinin, halen Adli Tıp Kurumunda olduğu bildirildi.

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