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CENAZEYE GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 20 YARALI SİVAS (A.A)

08 Ocak 2011 13:37

-CENAZEYE GİDERKEN KAZA YAPTILAR: 20 YARALI SİVAS (A.A) - 08.01.2011 - Sivas'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Otobüstekilerin cenazeye katılmak üzere İstanbul'dan yola çıktıkları bildirildi. Cengiz Öztürk yönetimindeki 34 DJN 92 plakalı yolcu otobüsü, Yıldızeli-Sivas karayolunun Haliminhanı mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Toplam 48 kişinin bulunduğu otobüste ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sivas'taki hastanelere taşındı. Durumu iyi olan bazı yaralılar burada ayakta tedavi edildi. Emniyet Müdürü Ahmet Kemal Seyhan da kaza yerinde incelemeler yaptı.  Otobüstekilerin Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Çavdar köyündeki bir cenazeye katılmak üzere İstanbul'dan yola çıktıkları öğrenildi.

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