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CENAZEYE GİDEN 5 KİŞİ KAZADA ÖLDÜ ERZURUM (A.A)

01 Temmuz 2011 14:48

-CENAZEYE GİDEN 5 KİŞİ KAZADA ÖLDÜ ERZURUM (A.A) - 01.07.2011 - Yakınlarının cenaze törenine katılmak için Sakarya'dan Erzurum'a gelenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum'un Pasinler ilçesindeki bir yakınlarının cenaze törenine katılmak için Sakarya'dan yola çıkan Talip Kılıç yönetimindeki 54 ZN 517 plakalı otomobil, Erzurum-Aşkale karayolunun 27. kilometresinde devrildi. Kazada sürücü Talip Kılıç ile Paşa Barlı, Tahsin Tekcan ve Şehrinaz Kılıç olay yerinde, Muteber Kılıç ise kaldırıldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde öldü. Yaralanan Zeki Kılıç ise Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kılıç'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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