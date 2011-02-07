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CENAZELERİNİ ALMAK İÇİN KİMLİK TESPİTİNİ BEKLİYORLAR ANKARA (A.A)

07 Şubat 2011 16:52

-CENAZELERİNİ ALMAK İÇİN KİMLİK TESPİTİNİ BEKLİYORLAR ANKARA (A.A) - 07.02.2011 - Ostim'deki patlamalarda hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilemeyenlerin yakınlarının Adli Tıp Ankara Grup Başkanlığı önündeki bekleyişi sürüyor. Patlamada hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilemeyenlerin yakınları, kimlik tespit işlemlerinin tamamlanıp cenazelerini almak için Keçiören'deki Adli Tıp Kurumuna geldiler. Adli Tıp'taki işlemlerin devam etmesi nedeniyle kimlikleri tespit edilemeyenlerin cenazeleri bugün de ailelerine teslim edilemedi. Patlamada yaşamını kaybeden Deniz Demirbaş'ın amcası Ethem Demirbaş, yaptığı açıklamada, patlamanın üzerinden 4 gün geçmesine rağmen yeğeninin cenazesini teslim alamamaları nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti. Demirbaş, Adli Tıp'tan da kendilerine herhangi bir bilgi verilmediği için çaresiz bekleyişlerinin sürdüğünü belirterek, yetkililerin aileleri bilgilendirmesini istedi.

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