-Cenazeleri İrlanda'ya götürülecek LONDRA (A.A) - 21.08.2011 - Türkiye'de öldürülen İrlandalı iki kadının cenazelerinin, aileleri tarafından gelecek hafta ülkelerine götürüleceği bildirildi. BBC'nin haberinde, Kuzey İrlanda'nın Newry şehrinde yaşayan Marion Graham ve Kathy Dinsmore'un Perşembe günü Türkiye'de bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, Graham'ın oğlu ile eski eşi Raymond McGuinness'in dün İzmir'e gittikleri kaydedildi. McGuinness'in kimlik tespitinin sona erdiğini, "şimdi en büyük endişesinin kızı Shannon olduğunu" söylediği aktarıldı. Kathy Dinsmore'un ailesinin de gelecek günlerde Türkiye'ye gideceği kaydedildi. Olaya, İngiliz basını geniş yer veriyor. -Olay- Kuşadası'nda 15 yaşındaki İrlandalı Shannon'ın, polise başvurarak, annesi Marion Graham ile annesinin arkadaşı Kathy Dinsmore'dan haber alamadığını bildirmesi üzerine polis, genç kızın sevgilisi olduğu öğrenilen R.Ç'nin (17) ifadesini almıştı. Çelişkili ifadeler veren R.Ç, daha sonra iki kadını gezme bahanesiyle İzmir'e götürüp bıçakla öldürdüğünü itiraf etmiş, iki kadının cesedi Buca yakınındaki ormanlık alanda bulunmuştu. Kadınları, kız arkadaşı Shannon ile evlenmelerine izin vermedikleri gerekçesiyle öldürdüğünü söylediği belirtilen R.Ç, işlemlerinin ardından tutuklanarak Bergama Çocuk Tutukevine gönderilmişti. İzmir Adli Tıp Kurumunda yapılan otopside, her iki kadının da vücutlarına aldıkları 15'e yakın bıçak darbesi sonucu öldükleri belirlenmişti.