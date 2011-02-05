-CENAZELER DNA TESPİTİNİN ARDINDAN TESLİM EDİLECEK ANKARA (A.A) - 05.02.2011 - Ostim ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki patlamalarda hayatını kaybedenlerden kimlikleri tespit edilemeyenlerin, DNA tespitinin yapılmasının ardından hafta içinde ailelerine teslim edilmesi bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren patlamada hayatını kaybedenlerin aileleri, cenazelerin kimlik tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na geldi. Cenazelerin büyük bir çoğunluğunun kimliklerinin yakınları tarafından tespit edilememesi üzerine nöbetçi savcı, patlamaların meydana geldiği iş yerlerinde çalışanların birinci derece akrabalarından kan örneklerinin alınarak DNA testlerin yapılması yönünde talimat verdi. Patlamaların meydana geldiği iş yerlerinde çalışanlardan Servet Yurtdaş (49), Cihan Çiftçi(40), Aydemir Çapraz, Aydın Çapraz, Hüseyin Okçu (39), Aytaç Akkaya (19), Ahmet Özdemir (40), Hazim Çavdar (38) ve Deniz Demirbaş'ın (32) birinci derece akrabaları DNA testi yapılması için kar örneği verdi. Dilek Gürer'in yakınlarının ise kan örneğini dün verdiği öğrenildi. Ahmet Özdemir'in, ilk patlamanın olduğu iş yerinde 16 senedir çalıştığı, 2 çocuğunun olduğu ve Sincan'da bir gecekonduda yaşadığı öğrenildi. Hazim Çavdar'ın İvedik'te patlamanın meydana geldiği iş yerinde ustabaşı olarak çalıştığı ve 2 çocuğunun olduğu belirtildi. Deniz Demirbaş'ın da iki çocuk babası olduğu kaydedildi. Adli Tıp Kurumu yetkilileri, DNA testlerinin yapılmasının ardından cenazelerin hafta içinde yakınlarına teslim edilmesinin beklendiğini ifade etti.