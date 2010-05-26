Cenazeler karıştı 6 mezar açılacak

T24- Zonguldak'ta Karadon maden ocağındaki grizu faciasında yaşamını yitiren işçilerden 6'sının cenazesinin birbiriyle karıştığı ortaya çıktı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Özbakır, "Karışan cenazelerin mezarları açılıyor. Cenazeler hastane morguna getiriliyor. Karışıklık bugün çözülecek" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de dün gece yaptığı açıklamada, "(Cesetlerin karıştığı iddiası) Biliyorsunuz bir ailenin tereddütü vardı, bu doğru çıktı görünüyor" dedi.

Bakan Dinçer, beraberinde Zonguldak Valisi Erdal Ata, AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen ve TTK Genel Müdürü Burhan İnan ile Zonguldak'ın Gelik beldesinde bir kahvehanenin önünde vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Dinçer, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, maden ocağında göçük altında kalan 2 işçiye henüz ulaşılamadığını, çalışmaların ise sürdürüldüğünü söyledi.

Gelik'teki kömür göçüğüne ulaşmak için çok az mesafenin kaldığını anlatan Bakan Dinçer, şöyle konuştu: "Yarın kömür göçüğüne ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Umarım işçilerimiz oradadırlar, onları alıp çıkarırız. Göçük altında kendilerine henüz ulaşamadığımız 2 arkadaşımızın kimlikleri belirlendi. Bunlar Dursun Kartal ve Engin Düzcük. Yarın bu kömür göçüğüne ulaşacağımızı tahmin ediyoruz. Ama henüz elimizde kesin bilgi yok, çalışmalar devam ediyor."

Bakan Dinçer, bir gazetecinin kimlikleri tespit edilemeyen işçilerle ilgili soruya, "Bunların DNA çalışmaları sonuçlandı, bütün arkadaşlarımızın kimliği tespit edildi. Dolayısıyla orada herhangi bir sorun kalmadı. Yarın hem morgdaki arkadaşlarımızı ailelerine teslim edeceğiz, hem de diğer kalan işlemler varsa onların tamamlanmasını bekleyeceğiz" yanıtını verdi.

Bir gazetecinin 'Cenazelerin karıştığı yönünde iddialar var, bununla ilgili çalışma yaptınız mı?' sorusuna da Bakan Dinçer, "Çalışmalar yapıldı. 'Ailelerin tereddütü kalmasın' diye bütün işçilerimizin DNA çalışmaları baştan sona yeniden yapıldı. Bir karışıklık söz konusu. Raporlar henüz bizim elimize gelmedi, yarın büyük ihtimalle savcımız, karışmış olan cesetler varsa şayet bunları ilgili ailelerle paylaşacak. Biliyorsunuz bir ailenin tereddütü vardı, bu doğru çıktı görünüyor" şeklinde cevapladı.

Dinçer, bir gazetecinin 'ocaktaki 2 işçinin kuyuda olduğu yönünde iddia bulunduğu' yönündeki soru üzerine, "Evet orada kuyu bulunuyor, öyle bir ihtimal de var. Ama biz göçükleri kaldırmadığımız için fikir yürütmemiz yanlış olur. Spekülasyon yapmanın gereği yok. Biz emin adımlarla bildiğimiz şeyleri söyledik, varsayımlar üzerine hiç konuşmadık"dedi.