-CENAZELER DENİZDEN ÇIKARILDI İZMİR (A.A) - 14.07.2011 - İzmir'de, Çiğli 2. Ana Jet Üs Uçuş Eğitim Merkez Komutanlığından havalandıktan sonra Güzelbahçe ilçesi açıklarında denize düşen eğitim uçağının enkazıyla, şehit olan pilot öğretmen Yüzbaşı Hasan Öztürk ve pilot adayı Teğmen Erol Er'in cesetleri denizden çıkarıldı. Güzelbahçe açıklarında, cesetleri ve enkazı çıkarma çalışmaları yaklaşık 7 saat sürdü. Uçağının enkazı ile uçağın içinde bulunan pilot öğretmen Yüzbaşı Hasan Öztürk ve pilot adayı Teğmen Erol Er'in cesetleri, yaklaşık 8 metre derinlikten, askeri geminin güvertesine çıkarıldı. Güzelbahçe kaymakamlığına vekalet eden Narlıdere Kaymakamı Osman Aslan Canbaba, gazetecilere yaptığı açıklamada, cenazelerin gemiye çıkarıldığını belirterek, ''Alaybey Tersanesinde uçağın enkazında sıkışan cenazeler çıkarılacak. Önce üslerine, sonra memleketlerine gönderilecek. Milletimizin başı sağ olsun 2 kahramanı kaybettik. İki şehidimiz uçağı denize düşürerek, büyük bir felaketi önlediler. Ekipler işbirliği içinde çalışarak cesetleri denizden çıkardı. Delillerle ilgili su altında çekim ve inceleme yapıldı. Ailelerine başsağlığı, şehitlere rahmet diliyorum''dedi.