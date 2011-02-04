-CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLİYOR ANKARA (A.A) - 04.02.2011 - Ostim'deki iki ayrı patlamada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edilmeye başlandı. Keçiören'deki Adli Tıp Kurumunda, teşhis edilen cenazelerden Necdet Ali Tanışma, Ali Yiğit ve Bayram Özkan'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi. Tanışma'nın cenazesinin Trabzon'un Çaykara ilçesi, Ali Yiğit'in cenazesinin Çorum'un Mecitözü ilçesi Dola köyü, Bayram Özkan'ın cenazesinin de Niğde'nin Kitreli beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. Diğer ailelerin cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu bahçesindeki bekleyişleri sürüyor. -''MECLİSTE ARAŞTIRILMALI''- Ostim'de meydana gelen iki patlama, TBMM Genel Kurulunda ele alındı. Genel Kurul, Başkanvekili Nevzat Pakdil başkanlığında toplandı. Pakdil, gündeme geçmeden önce 3 milletvekiline söz verdi. CHP Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş, Ankara'da dün meydana gelen iki patlamanın, iş güvenliği konusunun önemini bir kez daha gösterdiğini belirtti. Patlamaların ardından bazı yöneticilerin ''rant kavgası''na düştüğünü ileri süren Ateş, ''Bazı sorumsuz yöneticiler daha fazla işyeri ruhsatı alırım kavgasına düşmüştür. Bu tavrı esnaf da kınamıştır, ben de kınıyorum'' dedi. Akşam saatlerinde meydana gelen ikinci patlamanın ardından olay yerine gittiğini kaydeden Ateş, gördüğü tablonun ''savaş alanı''na benzediğini, patlamanın LPG tankından mı sabotaj ya da başka bir nedenden kaynaklanıp kaynaklanmadığının belli olmadığını söyledi. MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural da yerinden söz alarak, patlamaların sebebi konusunda Mecliste araştırma Komisyonu kurulması için önerge hazırladıklarını ifade ederek, konunun mutlaka Mecliste araştırılması gerektiğini savundu. -OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI- Ostim OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı, dün Ostim'de Özkanlar Hidrolik Makina İmalat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.'de meydana gelen patlamanın nedenine ilişkin somut bir bilgi olmadığını, sonucun ilgili bakanlıkların ve birimlerin çalışmalarından sonra belirleneceğini bildirdi. Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, OSTİM OSB'nin yasal tanımlı sınırları içinde dün meydana gelen patlama sonucu 7,İvedik OSB'de meydana gelen başka bir patlamada da 11 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi. Özkanlar Hidrolik Makina İmalat İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketinde meydana gelen patlamaya ilişkin çelişkili ve yanlış anlamalara yol açan yorum ve iddiaların yer aldığı ifade edilen açıklamada, firmanın Ostim'deki işyerine ait OSB yasası hükümlerine göre düzenlenmiş Yapı Ruhsatı, Yapı Kullanım İzin Belgesi ve İş Yeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı bulunduğuna dikkat çekildi. Daha çok hidrolik vibrasyonlu çakıcıların ve yatay sondaj ekipmanlarının üretimini yapan Özkanlar grup firmasında gerçekleşen patlamanın, bulunduğu bölgede rutin denetimlerini gerçekleştiren Çevre Denetim Ekibi tarafından yetkililere iletildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''İtfaiye, 112 Hızır Acil ve emniyet ekiplerine bilgi verilmiş ve acil yardım talebinde bulunulmuştur. Ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü ve Etlik İhtisas Hastanesi ile direk iletişime geçilmiş ve ambulans talebinde bulunulmuştur. Ekipler anında olay yerine ulaşmış, sokaktaki doğalgaz ana hattı ile binayı besleyen doğalgaz servis hattındaki vanalar başka bir kazaya sebep vermemesi için anında kapatılmıştır. Aynı şekilde binayı besleyen elektrik hattı ile bölgeyi besleyen elektrik trafosundaki hatlarda anında ekiplerimizce elektrik kesintisi yapılmıştır. Yapılan incelemede binayı besleyen ada dağıtım panosundaki şalterin devre dışı kaldığı görülmüştür. Bölgede bulunan yangın hidrantları müdahaleye hazır hale getirilmiştir. Emniyet Ekipleri ile olay yerine yakın güzergahtaki ana caddeler trafiğe kapatılarak yol geçişi kontrol altına alınmıştır.'' -BİNADA DOĞALGAZ SADECE ISITMADA AMACIYLA KULLANILIYORDU- Binada doğalgazın üretim amaçlı değil ısıtma amaçlı kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, binanın idari kısmının bodrum katında bulunan iki doğalgaz kombisinin zarar görmediğinin ve doğalgaz iç tesisat hatlarında gaz kaçağı olmadığının görüldüğü bildirildi. Binada atölye ısıtmalarının tavanda bulunan radyant cihazlarla yapıldığı ve patlamadan sonra hasar gördüğü ifade edilen açıklamada, radyant ısıtıcılarda oluşan hasarın bir patlama ya da yangına neden olmadığının fotoğraflarla tespit edildiği belirtildi. Patlamanın etkisi ile bina önündeki doğalgaz sayaç istasyonunun kırıldığı ve sayaç grubunun dağıldığı kaydedilen açıklamada, regülatörün bu dağılma esnasında kendisini kilitlediği ve gaz geçişine izin vermediği ifade edilerek, ''Patlamanın kesin nedenine ilişkin somut ve kesinleşmiş bir bilgi yoktur. Patlama nedenine ilişkin sonuç ilgili bakanlıkların ve birimlerin çalışmalarından sonra belirlenecektir'' denildi. -''GÖKÇEK'İN AÇIKLAMASI TALİHSİZLİK''- Organize Sanayi Bölgeleri Derneği Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da yaptığı yazılı açıklamada, iki ayrı patlama sonrasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in yaptığı açıklamayı ''talihsizlik'' olarak değerlendirdi. Patlamalarla ilgili henüz bir tespit olmadığı için kamuoyunu yanlış bilgilendirmek istemediklerini, incelemenin tamamlanmasını beklediklerini vurgulayan Tuncay, Gökçek'in ''Organize Sanayi Kanunu gereği burası tabiri caizse kendi başına yönetilir, kendi başına buyruktur. Ben bu olaya senelerden beri karşı çıkıyorum'' ifadesinin fazla aceleci olduğunu iddia etti. Ostim Organize Sanayi Bölgesinin, küçük sanayi kooperatifleri şeklinde örgütlendiğini, baştan OSB mantığı ile kurgulanmadığını ifade eden Tuncay, Ostim'in ıslah OSB modeli çerçevesinde bugünkü statüsüne kavuştuğunu hatırlattı. OSB Kanununun 2000 yılında çıktığını, buna karşın Türkiye'de sanayi bölgelerinin oluşumunun 1960'lı yılların ikinci yarısında başladığını belirten Tuncay, şunları belirtti: ''Dolayısıyla bugün OSTİM'de faaliyet yürüten işletmelerin tamamına yakınının ruhsatlarını belediyeler vermiştir. Gökçek'in 'OSB'ler başına buyruktur' şeklindeki ifadesi, olayı saptırmaktır. Sayın Gökçek, bulduğu her fırsatta OSB'lerle ilgili olumsuz ifadeler kullanıyor. Şimdi bu faciayı da OSB sınırları içinde yeniden yetki sahibi olmak için değerlendirme çabasına giriyor. Ostim OSB, bugünkü manada OSB statüsünde kurulmamıştır. OSB statüsünde yer seçimleri yapılarak planlanan ve üretim yapan OSB'lerde bu tür sorunlar yaşanmamakta, yaşansa bile bu, facia boyutunda olmamaktadır.'' Sanayi ve Ticaret Bakanlığının tıpkı geçmişte Ostim OSB'de olduğu gibi münferit sanayi yapılaşmalarını OSB çatısı altında toplayarak OSB'leri ıslah etmek istediğini ifade eden Tuncay, ''Yapılması gereken, münferit yapılaşmaları affetmek değil, sağlıklı bir sanayileşmeyi gerçekleştirmektir. Münferit işletmelerin OSB'lere taşınması daha sağlıklı bir yoldur'' ifadesini kullandı.