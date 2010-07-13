Cenazede intikam pankartı açanların barış demeye hakkkı yok

T24- Referandumdan sonra erken seçim beklentisinde olan bulunduğunu belirten Başbakan Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında MHP ve BDP'yi eleştirdi. “Ben MHP ile aynı zihniyette hareket eden BDP’yi millete hava ediyorum” diyen Erdoğan "Cenazede intikam pankartı açanların barış demeye hakkı yok" dedi. Erdoğan, ''Terörden nemalanan bu iki partiyle görüşmeyi biz teröre destek olarak gördük ve her ikisiyle de görüşmeyeceğiz'' diye konuştu.



Erdoğan, partisini grup toplantısında yaptığı konuşmada değişik konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başbakan Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkardığı konular ve bunlara ilişkin ifadeleri şöyle:

Büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bazı kesimlerin ''rekor'' düzeydeki oranı bile eleştirdiğini söyledi. ''Bunların büyüme diye bir derdi yok. Bunların tek derdi var: AK Parti'yi iktidardan nasıl indiririz...'' diyen Erdoğan, ''Biz milletimizi sevindirmeye, onları da üzmeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

Bazı kesimlerin ''referandumdan sonra erken seçim beklediğini anlatan Erdoğan, ''Kimse erken seçim beklemesin. Bizim kitabımızda bu yok'' ifadesini kullandı. Daha önce 16 ayda bir iktidar değiştiğini anlatan Erdoğan, ''Dört yılda seçimimizi yapacağız. Türkiye bu takvim üzerinde çalışmalarını yürütecektir. Gelişmiş ülkenin karakteri budur, seçim kültürü budur. Bunu yaşayacağız. Yatırımcı da şunu bilecek: Dört yılda bir seçim olur, bundan önce seçim bu ülkede olmaz. Ona göre yatırımın yapacak'' dedi.

Anayasa değişikliğine ilişkin referandumda ''Halkın, 'evet' oyuyla darbe anayasasını tarihe gömeceğine inandığını'' belirten Erdoğan, 81 vilayeti dolaşarak anayasa değişikliğini halka anlatacaklarını bildirdi. Erdoğan, anayasa değişikliğine ilişkin ''40 Soru, 40 cevap'' başlıklı bir kitap hazırlandığını, ayrıca broşürlerin de bastırılacağını kaydetti.





-''MHP İŞBİRLİĞİNE YANAŞMADI''-



Terörle mücadelenin ulusal bir konu olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren böyle hayati bir meselede MHP ile istişare niyetimiz, maalesef MHP tarafından daha en başından reddedilmiştir'' diye konuştu.

Erdoğan, 2007 seçimlerinden hemen sonra, birçok konuda MHP'ye işbirliği önerdiklerini dile getirerek, ''Böyle en hayati konularda, böyle önemli ve acil konularda MHP işbirliğine yanaşmadı... Ama iş 'adam asmaca' oyununa gelince son derece iştahlı bir şekilde 'gel beraber oynayalım' diye bize çağrıda bulundu. Terörle mücadelede MHP yok. Erzurum meydanında halat atmakla bir yere varamazsın. Yasal değişiklikler olmadığı zaman halat elindeydi, o zaman niye gereğini yapmadın?'' diye sordu.

Ülkenin sorunlarında ''MHP yönetimi, MHP zihniyeti diye bir anlayış'' olmadığını savunan Erdoğan, ''MHP yönetiminin anlayışı ile tabanın anlayışının, özellikle bu referandum sürecinde bir örtüştüğüne inanmadığını'' söyledi. Erdoğan, ''İnanıyorum ki bu referandum sürecinde de her ne kadar yönetim demokratikleşmede yoksa da MHP tabanı bu demokratikleşmede yerini alacak ve bu referandumda inanıyorum 'evet' diyecektir'' dedi.





-''BDP'Yİ MİLLETİME HAVALE EDİYORUM''-





''MHP ile aynı paralelde, ayni minvalde siyaset üreten BDP'yi aziz milletime havale ediyorum'' diyen Erdoğan, ''Onun desteğinin nereden geldiğini benim aziz milletim çok iyi biliyor. Neyin avukatlığına, şu çatı altında soyunduğunu gayet iyi görüyoruz, biliyoruz. Yaptıkları konuşmalarda, yaptıkları açıklamalarda bunu görüyoruz. Terör örgütünün bir temsilcisi olarak neleri yaptığını yaptığını bizzat görüyoruz. Dolayısıyla terörden nemalanan bu iki partiyle görüşmeyi biz teröre destek olarak gördük ve her ikisiyle de görüşmeyeceğiz'' şeklinde konuştu.

Erdoğan, milletin ''şehit cenazelerini istismar ederek siyaset yapanları gördüğünü ve bu istismarcılara cevabı demokratik yollardan vereceğini'' ifade etti. Başbakan Erdoğan, ''Onlara göre bir cenaze namazı... Caminin önüne intikam pankartı asanların bu ülkede barış demeye hakları yoktur. Böyle bir barış yaklaşımı olamaz, bir barış anlayışı olamaz. Burada kürsüye çıkıp 'barış, barış' diyeceksin; ondan sonra gelip caminin önünde intikam diyeceksin. Bizim camilerimizin önünde intikam naraları atılamaz. Bizim kültürümüz, bizim medeniyetimiz bunu asla kabul edemez'' dedi.

Başbakan Erdoğan, ''Böyle milli bir meselede kapılarını bizlere açtıkları için gerek CHP'ye, gerek DSP'ye, gerek Saadet Partisi'ne ve BBP'ye şimdiden şükranlarımız sunuyorum'' diye konuştu.





-''ARTI DEĞER VAR EKSİ DEĞER YOK''-





Önceki hafta grup toplantısında rekor bir büyümeden bahsettiğini ''yarın bu göstergeler, büyüme rakamları açıklanacak ve ümit ediyorum ki; rekor bir büyüme açıklanacak'' dediğini anımsatan Başbakan Erdoğan, ''Açıklanınca baktık, malum çevreler büyüme oranlarını bir kenara bırakmış, rekor kelimesine takılmışlar. Çünkü hayatlarında rekor yok. Rekor, AK Partiye ait olan bir şey'' dedi. Erdoğan, şunları söyledi:

''Avrupa'da rekor kırmışız, OECD ülkeleri arasında rekor kırmışız bunları tatmin etmiyor. G-20'de ikinciyiz, dünyada dördüncüyüz bunları tatmin etmiyor. 2004'teki AK Parti rekorundan sadece binde 3'lük bir sapma olmuş, evire çevire konuyu oraya getiriyorlar. Yani bu uluslararası finans krizi, ekonomik kriz, bütün bunlara rağmen burada olan bir Türkiye var. Adam kalkar bir gün de teşekkür eder. Bunların kitabında o da yok. Çok açık söylüyorum; Türkiye'nin başarılarından, rekorlarından, sevincinden, coşkusundan ciddi şekilde rahatsız olanlar var ama ben milletimizin memnuniyetini biliyorum.

Çok ilginç bir şey oldu bu sabah; baktım bir televizyon kanalında vatandaşla söyleşi yapıyorlar. Bir vatandaş enteresan bir cevap verdi. 'Kardeşim ben 4 sene önce zeytinyağını hangi rakamla alıyorsam bugün de aynı rakamla alıyorum, daha ne isteyeceğim' dedi. Bakın bu çok önemli bir şey. Bunlar bunu bile hala tespit edemediler. Yani şurada bırak 4 sene öncesini 7 sene öncesi fiyatlarla bugünkü fiyatları bir karşılaştır, oradaki farkları gördüğün zaman AK Parti iktidarının Türkiye'ye ne kazandırdığını göreceksin. Artı değer var eksi değer yok ve bu süreci bu karalılıkla devam ettireceğiz.''