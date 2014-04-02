Cenazede Hakan Şükür'e tepki: Ülkeye ihanet ettiniz

Adapazarı'nda Ekrem Karaberberoğlu'nun cenazesine katılan Hakan Şükür'e bir vatandaş "Başbakanımıza ve ülkemize ihanet ettiniz" diye tepki gösterdi.

Zafer Tokuş’un DHA’da yer alan haberine göre, tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitiren teknik direktör Ekrem Karaberberoğlu'nun cenazesine katılan eski öğrencilerinden eski milli futbolcu ve bağımsız milletvekili Hakan Şükür, bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı.

Karaberberoğlu'nun kılınan cenaze namazının ardından camiden ayrılmak isteyen Hakan Şükür'ün yanına yaklaşan bir vatandaş, "Başbakanımıza ve ülkemize ihanet ettiniz. Sakarya'mıza da ihanet ettiniz. Ben ülkemi seviyorum" derken, Şükür'ün bu sözler üzerine vatandaşa, "Gerçekleri bilseniz, kimin ihanet ettiğini görürsünüz” diye yanıt verdiği duyuldu.

Şükür'ü protesto eden vatandaş daha sonra cenazeye katılanlar tarafından oradan uzaklaştırıldı.